Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, stagione alle porte

Si comincia il 29 agosto con la fase di preparazione

Quattro amichevoli fissate prima dell’inizio del campionato

LECCO – Le ragazze della Lecco Basket Women stanno per finire le vacanze. A partire del 29 agosto riprenderà infatti la stagione della squadra bluceleste. Con la novità dell’inserimento del preparatore atletico Giacomo Garota, almeno per l’inizio di stagione.

“D’intesa con Giacomo faremo circa un mese di lavoro integrato fra preparazione fisica e pallacanestro. Nelle prime settimane lui lavorerà molto sugli aspetti di prevenzione, mentre io cercherò di dare spazio a tecnica individuale e prime situazioni tattiche, poi andremo a intensificare il lavoro da un punto di vista metabolico e agonistico. – dichiara coach Valentina Canali.

Oltre al lavoro tecnico, servirà anche preparare la squadra dal punto di vista tattico. “Dobbiamo fare si che possano arrivare all’esordio in campionato con regole chiare in testa, un linguaggio tecnico comune e la giusta impostazione globale – prosegue l’allenatrice – servirà condividere principi difensivi e organizzazione offensiva, darci una mentalità e un modo di stare in campo che ci permetta di sapere sempre come stare sul rettangolo di gioco”.

La prima amichevole stagionale per la Lecco Basket Women sarà sabato 9 settembre a Ornago. Domenica 17 le blucelesti giocheranno contro l’ABA a Legnano e quella successiva esordiranno in casa contro la Futura/Geas. L’ultima amichevole sarà il primo ottobre a Gallarate, prima dell’inizio della stagione di Serie C, previsto il fine settimana seguente.