Basket Serie C Femminile. Lecco Basket Women, vittoria e primo posto

Ottima partita contro Villaguardia

Un parziale di 24-0 spegne la rimonta della squadra comasca

MALGRATE – Non c’è il due senza il tre. La Lecco Basket Women vince la terza partita consecutiva di questo brillante inizio di stagione e mantiene il primo posto in classifica.

Il primo quarto la formazione di coach Valentina Canali non riesce a staccare le rivali di Villaguardia (15-10) ma, già dalla seconda frazione, il divario si amplia sino a consentire alle lecchesi di andare negli spogliatoi con un’ampia doppia cifra di vantaggio (35-21).

Nella ripresa l’attacco delle blucelesti va in tilt – solo quattro punti segnati nei primi sette minuti – e le comasche si riavvicinano sino al meno sei (39-33), ma non oltre. La reazione delle lariane è semplicemente inarrestabile, con un parziale di ventiquattro punti consecutivi che indirizzano il match verso un’ampia vittoria (67-46).

Nota negativa l’infortunio di Alessandra Rota, a seguito di una brutta caduta.

Soddisfatta coach Canali. “Come prima cosa, un pensiero ad Ale Rota sperando che l’infortunio patito al ginocchio si riveli non preoccupante. La partita è stata intensa, fisica e agguerrita. Il primo quarto ci ha visto imprecise in attacco, e pur producendo volume di gioco, non abbiamo concretizzato abbastanza, mentre nel secondo periodo, alzando i toni della difesa, siamo riuscite a giocare più in ritmo, recuperando possessi preziosi convertiti in contropiede. Anche oggi le percentuali da fuori non sono state positive ma abbiamo sempre preso tiri giusti, dobbiamo lavorare tanto per diventare più affidabili dalla distanza. Ora testa al prossimo match in trasferta a Cantù, dove dovremo farci trovare pronte”.

LECCO BASKET WOMEN – G.S. VILLAGUARDIA 67-46

PARZIALI: 15-10; 35-21; 50-33

LECCO: Bassani 16, Aondio 13, Chitelotti 2, Galli 2, Donghi 7, Davide 10, Oggioni 3, Oddo 1, Ratti 2, Ciceri, Rota 2, Capellini 9. All.: Canali