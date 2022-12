Basket Serie C Femminile. Sconfitta casalinga per la Lecco Basket Women

Sconfitta di misura contro il Rezzato

Grande successo per la raccolta fondi a favore dell’ABIO

MALGRATE – Serata agrodolce per la Lecco Basket Women: al successo dell’iniziativa a favore di ABIO – raccolta di giocattoli da donare all’ospedale – si è contrapposta la sconfitta sul campo delle ragazze di coach Valentina Canali contro Rezzato.

Rezzato prova lo scatto nel primo quarto (11-19), ma le lariane non si demoralizzano e chiudono i primi dieci minuti con un parziale di nove punti consecutivi. Nella seconda frazione sono ancora le ospiti a farsi preferire, andando negli spogliatoi con sette punti di vantaggio (29-36).

La ripresa è una lunga rincorsa lecchese per cercare di portare a casa il prezioso foglietto rosa della vittoria. Con un parziale di undici punti consecutivi la Lecco Basket Women aggancia la parità a quota 51, ma la tripla di Landi spezza nuovamente l’equilibrio in favore di Rezzato. Sarà la stessa Landi dalla lunetta a chiudere il match, vinto dalle ospiti col punteggio di 55-59.

Grande prova balistica di Claudia Oddo, autrice di 19 punti. Doppia cifra anche per Stefania Mandonico (10).

“Abbiamo giocato una bella partita, e questo lascia ancora più il rammarico. Ho visto veramente la squadra giocare una pallacanestro fluida e di sostanza, le ragazze in attacco hanno collaborato molto bene, anche contro la box and one. In difesa abbiamo sofferto il maggior dinamismo e la rapidità delle avversarie, molto giovani e con tanta energia, ma siamo state anche brave ad applicare e contenere con il cambio difensivo – dichiara coach Canali – loro hanno tirato da 3 con percentuali incredibili. Purtroppo sul 51-51 a 2′ dalla fine abbiamo preso l’ennesimo canestro da 3 che ci ha tagliato le gambe, e negli ultimi due giri di lancette il metro arbitrale ha punito noi per qualsiasi cosa e concesso a loro ogni fisicità”.

LECCO BASKET WOMEN – REZZATO 55-59

PARZIALI: 20-19, 29-36, 40-42

LECCO: Chitelotti, Capaldo 2, Plebani, Scola 8, Donghi, Davide 6, Colombo 8, Oddo 19, Nava, Rota, Galli 2, Mandonico 10. All.: Canali.