Calcio a 5. Il Lecco trionfa sui Saints Milano: vittoria per 4-2 nella Serie A2 Élite

La squadra di mister Marcio Moratelli conquista il quarto risultato utile consecutivo

MILANO – Il Lecco ha cancellato l’amarezza del recente pareggio contro il Cesena con una convincente vittoria per 4-2 sui Saints Milano nella sesta giornata del girone A di Serie A2 Élite. La squadra di mister Marcio Moratelli ha dominato il primo tempo, chiudendo con un vantaggio di 3-0, e ha gestito abilmente il risultato nella ripresa, assicurandosi la terza vittoria in campionato.

La partita è iniziata con un gol lampo di Tortorella, che ha rubato palla all’ex Iacobuzio e ha segnato dopo soli 7 secondi. Il Lecco ha continuato a pressare, sfiorando più volte il raddoppio con Tortorella e Mattaboni, mentre Guina ha colpito il palo. Al 5′, Guina ha servito Moratelli per il secondo gol, e al 13′ Guina ha segnato il terzo gol dopo aver rubato palla. I Saints Milano hanno tentato di reagire schierando Iacobuzio come portiere di movimento, ma il primo tempo si è concluso sul 3-0 per il Lecco.

Nel secondo tempo, i Saints hanno continuato con cinque giocatori di movimento, ma il ritmo è calato. Milani ha segnato per i padroni di casa al 12′, riducendo lo svantaggio a 3-1. Poco dopo, Laurora è stato espulso per un fallo su Hartingh, e Mattaboni ha segnato il quarto gol per il Lecco. Nonostante un rigore trasformato da Caglio nei secondi finali, la partita si è chiusa sul 4-2 per i blucelesti.

Il Lecco, con questa vittoria, si prepara ad affrontare la capolista Sporting Altamarca al PalaTaurus. La formazione di mister Moratelli ha dimostrato grande determinazione e capacità di gestione del gioco, consolidando la propria posizione in campionato.

SAINTS MILANO: Laurora, Renan, Iacobuzio, Perez Grassi, Previtali; Capelli, M.Peverini, Perego, Milani (1), Pozzi, Caglio (1), L.Peverini. Allenatore: Sau.

LECCO: Pulcini, E.Moratelli (1), Guina (1), Tortorella (1), Panzeri; Di Tomaso, Morelli, De Donato, Hartingh, Mattaboni (1), Di Conto, Pires. Allenatore: M.Moratelli.

Arbitri: Zorzi di Reggio Emilia e Fabiano di Messina. Espulso: Laurora (S) al 14′ del secondo tempo.