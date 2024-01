Campionati Regionali Indoor, gli atleti lecchesi protagonisti

A Bergamo Matteo Dozio e Matteo Maggioni vincono le prove multiple nella categoria Assoluto e Juniores

A Casalmaggiore, nei Master, Paola Balbiani vince il lancio del giavellotto, Luca Perego nel salto triplo

BERGAMO – A Bergamo i campionati regionali individuali di prove multiple indoor per Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti. Ben quattro medaglie per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Matteo Dozio vince il titolo Assoluto dell’Eptathlon (7 gare): 4”60 nei 60m, 6,04m nel salto in lungo, 10,10m nel getto del peso, 1,83m nel salto in alto, 8”92 nei 60hs, 4,20m nel salto con l’asta e 3’04”61 sui 1000m, per un totale di 4.450 punti migliorando il nuovo primato personale.

Matteo Maggioni vince il titolo Juniores, per lui 4.562 punti migliorando il primato personale con ben 850 punti in più: 7”32 sui 60m, 6,02m nel salto in lungo, 9,97m nel getto del peso, 1,71m nel salto in alto, 8”55 sui 60hs, 3,90m nel salto con l’asta e 2’53”97 sui 1000m.

Elisa Dozio 3^ classificata Allieva nel Pentathlon, 2.992 punti con 5 gare migliorando il primato personale di ben 290 punti: 9”34 sui 60hs, 1,44m nel salto in alto, 13,25m nel getto del peso, 4,94m nel salto in lungo e 3’09”15 sugli 800m.

Giacomo Maggioni 3° classificato Assoluto nel Eptathlon 3.668 punti: 7”66 sui 60m, 6,03m nel salto in lungo, 8,45m nel getto del peso, 1,65m nel salto in alto, 9”82 nei 60hs, 3,30m nel salto con l’asta e 3’16”79 sui 1000m.

Sabato a Saronno il Campionato Regionale del salto triplo, in gara Juniores, Promesse e Assoluti. Samuele Arienti con 12,14m conclude al 3° posto tra gli Juniores. Domenica mattina il Campionato Regionale Allievi dei 60 e i 60hs, Camilla Comi sui 60hs corre nelle batterie 9’56”, nella finale conclude al 3° posto con 9”55 migliorando 14 centesimi in meno del primato personale.

A Padova il Campionato Regionale dei 1500m, Jonut Puiu Promessa conclude al 2° posto con 3’54”29, mancando il minimo per il Campionato Italiani indoor di soli 29 centesimi.

A Casalmaggiore, nelle categorie Master, week end di Campionati Regionali, domenica le gare lanci lunghi invernali: Paola Balbiani (Pol Bellano Galperti Group) vince il titolo per la SF55 nel lancio del giavellotto con 25,21m. Domenica Luca Perego (Gs Virtus Calco) vince il titolo per i SM45 nel salto triplo con 10,13m.