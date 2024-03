Davide Perego e Laura Nardo vincono la Lecco City Half Marathon 2024

Gara molto combattuta al maschile con il Falco di Lecco che si mette dietro Andrea Elia e Mattia Gianola

Gara tutta al comando per l’atleta della Colombo Costruzioni. Dietro Elisa Sortini e Alice Testini

LECCO – Davide Perego dei Falchi Lecco ha messo il suo sigillo sulla Lecco City Half Marathon 2024 dopo una gara corsa spalla a spalla con Andrea Elia (lecchese de La Recastello), vincitore l’anno scorso, e Mattia Gianola (premanese del Team Valtellina), secondo nell’edizione 2023.

La gara, che è stata risparmiata dalla pioggia, si è risolta negli ultimi metri con il Falco di Lecco che è giunto a braccia alzate al traguardo di Piazza Garibaldi in 1h10’33”, con un solo secondo di ritardo Andrea Elia in 1h10’34”, mentre Mattia Gianola ha chiuso il podio tutto lecchese in 1h10’38”.

A livello femminile, invece, la medaglia d’oro è andata Laura Nardo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che ha tagliato il traguardo in 1h18’51” dopo una gara tutta in testa. Medaglia d’argento a Elisa Sortini (Atl. Alta Valtellina) in 1h22’30”, chiude il podio Alice Testini in (Asd Castelraider) in 1h24’37”.

Accanto alla Maratonina, sono andate in scena anche la gara non competitiva di 10,5 Km e la gara per i più piccolini di 0,5 km. Circa 500 gli atleti al via della competizione con la soddisfazione di Renzo Straniero e del team organizzatore Spartacus Sport Events. Nonostante il meteo incerto, sempre molto apprezzato il percorso quasi interamente sul lungolago che, specialmente per chi arriva da fuori, offre scorsi mozzafiato.

