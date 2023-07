Domenica si corre il 42° Check Up del San Martino

Festa con gli Alpini alla baita “Riccardo Piazza”

LECCO – Tutto pronto per la 42^ edizione del Check Up del San Martino in calendario per domenica 9 luglio.

La gara di corsa in montagna cronometrata con partenza da via Quarto nel rione di Rancio e arrivo al rifugio Piazza è una classica per tutti gli appassionati e i numerosi frequentatori del San Martino.

Come sempre alla regia della manifestazione podistica ci sono gli Alpini del Gruppo Monte Medale di Rancio e Laorca.

Le iscrizioni si effettueranno il giorno della gara, dalle 7 alle 10, con partenza libera. Alle 11.30 verrà celebrata la messa nella chiesetta e a seguire aperitivo offerto dagli Alpini.

Per gli amanti del cronometro, il “best time” da battere resta quello del mitico Nicola Golinelli che nel 2012 ha stoppato le lancette del cronometro sull’incredibile tempo di 17 minuti e 15 secondi. La sfida è aperta!