Football Americano. Altra sconfitta per i Commandos Brianza

Due ko in altrettante partite nella 7-League

Decisiva la prossima sfida contro i Demoni Master

PORDENONE – Seconda partita e seconda sconfitta per i Commandos Brianza di coach Andrea Rusconi. Dopo la batosta in Valtellina, i rossoneri hanno disputato un buon match contro gli Altolivenza 29ers nel campionato 7-League CSI, ma non è bastato. I padroni di casa hanno vinto col punteggio di 26-15.

L’inizio di gara è difficile per i Commandos, coi padroni di casa che mettono a segno tre touch-down nei primi due quarti di gioco, a fronte di uno solo della formazione lecchese, segnato da Rossi su passaggio del quarterback Aldeghi.

I lariani reagiscono grazie alla difesa nel terzo quarto ma l’ultimo touch-down dei pordenonesi chiude i giochi, fissando il punteggio sul 26-15.

“i ragazzi possono uscire a testa alta essendosela giocata fino alla fine ed esprimendo un gioco nettamente migliore rispetto alla gara d’esordio – dichiara coach Rusconi – ora pensiamo alla terza sfida, fondamentale per l’accesso ai playoff. Giocheremo contro i Demoni Master, anche loro reduci da una doppia sconfitta”.