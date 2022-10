Presentato il Giro d’Italia numero 106 che si correrà dal 6 al 28 maggio 2023

Il 21 maggio, nella 15^ tappa, la corsa attraverserà la provincia di Lecco per poi affrontare la salita di Valcava da Torre de’ Busi

LECCO – E’ stato presentato nelle scorse ore, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, il Giro d’Italia numero 106 che si correrà dal 6 al 28 maggio 2023: 51.300 metri di dislivello e 3.448,6 chilometri da percorrere per raggiungere l’arrivo a Roma. Partenza dall’Abruzzo con una cronometro individuale, sulla pista ciclabile della costa dei Trabocchi e gran finale a Roma dove la Corsa Rosa terminerà per la quinta volta nella sua storia, Cima Coppi di questo Giro il Colle del Gran San Bernardo con i suoi 2.469 metri.

Il Giro d’Italia 2023 attraverserà per un breve tratto anche la Provincia di Lecco durante la tappa numero 15, di montagna, in programma domenica 21 maggio: Seregno-Bergamo, 191 chilometri con un dislivello di 3.600 metri. La carovana rosa raggiungerà Besana Brianza per dirigersi a Missaglia, Cernusco Lombardone e Calco prima di attraversare il ponte di Brivio ed entrare in Bergamasca passando per Cisano e raggiungere Torre De’ Busi dove si affronterà la Valcava con le sue pendenze considerevoli.

La tappa proseguirà con un primo passaggio a Bergamo (non sull’arrivo) per affrontare la salita di Selvino. Discesa su Bracca e Sedrina per rientrare a Bergamo attraverso il traguardo (strappo della Boccola). Il gruppo affronterà quindi la Roncola dal versante di Barlino per ridiscendere su Bergamo fino all’arrivo in città.