Cinque giorni all’insegna del triathlon

Il Camp 3Life ospitato presso il Poggio all’Agnello Sport & Active Holidays

LECCO- Nella località di Piombino in provincia di Livorno, Il Poggio all´Agnello-Sport & Active Holidays ha ospitato da mercoledì a domenica il primo Camp 3Life.

Cinque giorni di proficuo allenamento per gli atleti che hanno aderito all´iniziativa, all´interno di una struttura ricettiva appositamente ideata per questo tipo di situazioni. Il tutto agli ordini di coach Fabio Vedana, una vera e propria eccellenza del triathlon nazionale.

Allenamenti nelle diverse specialità di nuoto, corsa e ciclismo, ma anche combinati, per cinque giorni all´insegna dell´aggregazione e del perfezionamento nella quale non sono mancati gli spunti enogastronomici per recuperare dalle fatiche dell´attività sportiva.

“Già partire con quasi trenta atleti è stato per noi un grandissimo successo, trattandosi della prima edizione. – Commenta il presidente Walter Milani – Aver ingaggiato un tecnico di grande spessore come Fabio Vedana è stato il valore aggiunto a questa esperienza, perché tutti gli atleti, ma anche gli accompagnatori che hanno voluto assistere alle lezioni teoriche e pratiche che ha tenuto, sono stati positivamente impressionati dalla competenza e professionalità di questo coach”.

Camp in cui tutte le diverse componenti coinvolte hanno contribuito affinché tutto andasse per il meglio: “La location era meravigliosa, il meteo, nonostante non fosse dei migliori, si è rivelato comunque clemente e ci ha consentito di portare a termine tutte le attività che erano in programma”

Continua il presidente Milani: “Come consiglio siamo davvero felici perché ci abbiamo messo tanto impegno nell´organizzare questa trasferta e l´ottimo risultato ci ripaga di tutti gli sforzi fatti per portarla a compimento. Vedendo come è andata e l´entusiasmo che ha generato questo camp, sicuramente l´anno prossimo riproporremo una formula simile, magari in un luogo diverso, ma con la stessa formula. Voglio ringraziare i nostri sponsor, MetalPoint e Mida, senza i quali queste iniziative non sarebbero possibili” conclude Milani.