Misurina Winter Run, la regina della neve è la lecchese Irene Girola

LECCO – Nella suggestiva cornice delle Tre Cime di Lavaredo, la Misurina Winter Run ha regalato uno spettacolo indimenticabile a partecipanti e spettatori. Una bella giornata e un paesaggio da favola, reso ancora più incantevole dalle nevicate dei giorni precedenti, hanno creato il contesto perfetto per una gara unica. L’evento ha visto la partecipazione di circa 200 atleti, divisi tra la gara competitiva di 17 Km e la Family Run di 4 Km.

In campo maschile, l’azzurro della corsa in montagna Luca Cagnati si è imposto con una prestazione eccellente: 1h18’53”. “Questo è il mio ritorno alle gare dopo un anno di inattività, e sono contento di aver scelto Misurina e le Tre Cime di Lavaredo per questa occasione. Non sono ancora al massimo della forma, quindi sono partito tranquillo, lasciando che fosse Teza a fare l’andatura. Sulla salita per il rifugio Auronzo mi sentivo bene e ho accelerato, mantenendo la prima posizione fino all’arrivo”. Al secondo posto, a meno di un minuto, Raffaele Teza del Sinteco Running Team, mentre al terzo posto è arrivato Luca Lanfranconi dei Falchi di Lecco.

Nella competizione femminile vittoria di Irene Girola, lecchese dell’Osa Valmadrera, che ha guidato la corsa con una prestazione impeccabile, chiudendo in 1h42’03”. “Siamo partite piano, poi verso il quarto chilometro ho accelerato e ho scollinato per prima. In discesa mi diverto e mi trovo sempre a mio agio, per cui ho aumentato il vantaggio e ho vinto. Non ero mai stata sulle Dolomiti, sono davvero spettacolari, soprattutto le Tre Cime di Lavaredo”. Al secondo posto l’atleta cortinese Barbara Giacomuzzi e al terzo Arianna Tagliaferri dell’A.S. Premana.

La Misurina Winter Run è stata molto più di una semplice gara, è stata un’esperienza che ha unito la passione per lo sport, la bellezza della natura e delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità e lo spirito di festa che da sempre caratterizza gli eventi Tre Cime Experience.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il Presidente di Cadini ProMotion Ivano Molin -. Abbiamo avuto oltre 200 iscritti, dei quali 50 sulla Family Run. Per noi è lusinghiero vedere tanti bambini correre e camminare sulla neve, loro saranno gli atleti di domani. Sulla gara competitiva abbiamo visto atleti di buon livello che, nonostante la neve morbida sulla quale era faticoso correre, hanno fatto segnare ottimi tempi, avvicinando il record del percorso. Grazie di cuore a tutti i partecipanti, ai volontari e agli sponsor”.

La Misurina Winter Run è stata la terza tappa della Nortec Winter Trail Running Cup, il cui gran finale è previsto il prossimo fine settimana a Tarvisio. Per l’occasione gara vertical e prova trail saranno valevoli per l’assegnazione del titolo mondiale 2024 di skysnow.

Foto in pagina Giacomo Meneghello

TUTTI I RISULTATI