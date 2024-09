Runvinata 2024, ultimo giorno per le iscrizioni online, poi si potrà il giorno della gara

Si corre sabato 7 settembre con partenza fissata alle 16 (Gara Rossa), 16.05 (Gara Gialla) e 16.10 (Gara Verde)

LECCO – Ultimo giorno disponibile quello di oggi, giovedì 5 settembre, per potersi iscrivere online alla Runvinata 2024, poi sarà possibile farlo il giorno della gara, ovvero sabato 7 settembre, dalle ore 10 alle ore 15, con la partenza fissata per le ore 16 per quanto riguarda la Gara Rossa, quindi cinque minuti dopo ci sarà la partenza della Gara Gialla e alle 16.10 quella della Gara Verde.

Va infatti ricordato che la Runvinata propone 3 percorsi con l’obiettivo di coinvolgere tutti i runner dai più esperti agonisti alle famiglie con bambini alle quali è appunto dedicato il percorso Verde di 5 km – 300m D+ con passaggio più alto in località Neguggio (aperto a tutti), sempre aperto a tutti anche il percorso Giallo di 8 Km – 570m D+ con passaggio più alto in località Campo de Boi mentre quello Rosso di 14 Km – 1140m D+ con passaggio più alto sulla vetta del Monte Magnodeno è aperto esclusivamente ai maggiorenni con certificato medico agonistico o ad alto impegno cardiovascolare.

L’incognita meteo sembra essere a favore della Runvinata, quanto meno stando alle previsioni meteo, il sole sabato dovrebbe essere un alleato del Comitato Organizzatore o, quanto meno, la pioggia che sta cadando copiosa in queste ore sarà scongiurata. Dita comunque incrociate per tutti.

Main sponsor della gara è Rock Experience, consolidato marchio del settore outdoor lecchese che ha griffato il pacco gara che verrà consegnato a tutti gli iscritti ai tre percorsi e che vestirà i membri dello staff e tutti i volontari presenti sul percorso.

E proprio ieri sera, mercoledì, il Comitato Organizzatore si è riunito insieme al gruppo dei volontari per definire gli ultmi dettagli relativi alla logistica, ristori, iscrizioni e pasta party finale.

Nel frattempo il Comitato Organizzatore fa sapere: “A fronte delle segnalazioni avvenute in questi giorni da parte di atleti relativamente alle iscrizioni online, tutto sarà risolto nei prossimi giorni. In ogni caso raccomandiamo di presentarsi per tempo alla partenza per il ritiro pettorali e pacco gara”.

Appuntamento quindi a sabato 7 settembre e per chi non si sarà ancora iscritto, ricordiamo ancora che ci sarà la possibilità di farlo dalle ore 10 alle ore 15 in prossimità della linea di partenza presso l’oratorio del Caleotto.

SABATO 7 SETTEMBRE – PROGRAMMA

* Oratorio del Caleotto

o Ore 10.30 – apertura ultime iscrizioni e ritiro pettorali / pacco gara

o Ore 15.30 – chiusura ultime iscrizioni

o Ore 16:00 – partenza gara rossa

o Ore 16:05 – partenza gara gialla

o Ore 16:10 – partenza gara verde

* Oratorio di Germanedo

o Ore 16:40 – primi arrivi gara verde

o Ore 17:00 – primi arrivi gara gialla

o Ore 17:30 – primi arrivi gara rossa

* Baitello dei Cacciatori Monte Magnodeno

o Ore 17:45 – chiusura cancello gara rossa

* Oratorio di Germanedo

o Ore 19:30 – chiusura arrivi gara rossa

o Dalle 19:00 – pasta party

o Ore 21:00 – premiazioni

Lecconotizie.com è Media Partner della gara