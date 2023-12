Scherma. Due lecchesi al “Gran prix joy of moving” di Foggia

Presenti Vito Mascheri e Ludovica Panzeri

Prestazioni non al top per entrambi gli sciabolatori

FOGGIA – Due giovani sciabolatori del Circolo della scherma di Lecco sono andati a gareggiare a Foggia nella prima tappa del “Gran prix Joy of moving”, disputatasi “a casa” dell’ex maestro Mirko Buenza.

Vito Mascheri (Giovanissimi) era alla sua prima gara nazionale. Dopo aver terminato il girone con una vittoria su cinque assalti, è stato promosso alla fase di diretta dove ha perso al primo turno contro Adam Walder (5-10).

In categoria Ragazze è stata sfortunata Ludovica Panzeri. Il girone da tre vittore e altrettante sconfitte l’ha portata a chiudere al 22° posto, su 41 atleti presenti.

Alla fase di diretta ha ottenuto il “bye” al primo turno e un’avversaria tosta al secondo, l’undicesima classificata Iacolare. Contro la sciabolatrice romana – che vincerà la medaglia di bronzo – la lecchese ha perso col punteggio di 7-15.

“Vito era alla sua prima gara nazionale, in girone non ha espresso una buona scherma per via dell’emozione ma, in diretta, ha tirato decisamente meglio – dichiara l’istruttrice Roberta Ciffo – Ludovica invece ha fatto l’intera gara sotto tono: a tratti ha mostrato belle azioni quando era nettamente più forte delle avversarie ma, quando ha trovato ragazze forti quanto lei ,non è riuscita ad esprimersi tatticamente”.