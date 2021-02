Sci Club Lecco ancora protagonista in Val Palot nello Slalom con tre podi

Andrea Bertoldini si impone nello slalom di venerdì

Sempre nello Slalom Eleonora Pizzi sabato ha conquistato il 2° posto assoluto e il 1° nella classifica Aspiranti

VAL PALOT – Ancora una volta la Val Palot fa sorridere gli atleti dello Sci Club Lecco che nel doppio appuntamento con lo Slalom Speciale (gare Fis Junior) sono stati artefici di ottime prestazioni che sono valse ben tre podi: un primo posto che porta la firma di Andrea Bertoldini ottenuto venerdì e un doppio podio 2° assoluto e 1° Aspiranti conquistati ieri da Eleonora Pizzi.

Nel primo slalom di venerdì non c’è stata storia, con Andrea Bertoldini che detta legge chiudendo la gara col tempo di 1’18”69. Per lo Sci Club Lecco di buone prestazioni anche per Francesco Peccati 28° e Gabriele Bianchi 31°. Giornata no per Matteo Berera (fuori nella 1^ manche) e Mattia Zanni squalificato sempre nella 1^ manche.

Al femminile Maud Garavaglia chiude al 43° posto, mentre Greta Canepari ed Eleonora Pizzi vanno fuori nella seconda manche. La gara è stata vinta da Nina Bachmann col tempo di 1’21”08.

Nello Slalom di sabato, il migliore per lo Sci Club Lecco è Francesco Peccati che chiude al 25° posto col tempo di 1’27”37, lo tallona al 26° posto Gabriele Bianchi 26°, quindi al 40° posto Matteo Berera.

Squalificato nella prima manche Mattia Zanni.

A salire sul gradino più alto del podio è Luigi Marco Surini col tempo di 1’21”17.

Nella gara femminile una strepitosa Eleonora Pizzi chiude al 2° posto col tempo di 1’24”54 che le vale il gradino più alto del podio nella classifica Aspiranti. Meglio di lei solo la svizzera Maida Jaiman al traguardo col tempo di 1’24”16. Buoni piazzamenti anche per Greta Canepari 23^ e Maud Garavaglia 39^.