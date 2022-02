Serie C. La Calcio Lecco cade all'”Euganeo” di Padova: i biancoscudati si impongono 2-1

Veneti avanti 2-0 con Bifolco e Ronaldo

Ganz riapre il match su rigore ma non basta

PADOVA – Niente da fare per la Calcio Lecco: nel turno infrasettimanale, valevole per la ventisettesima giornata di campionato, gli uomini di mister De Paola cadono sul terreno di gioco dell’Euganeo contro la vicecapolista Padova.

A decidere la sfida in favore dei biancoscudati sono le reti di Bifulco, in gol all’11’, e di Ronaldo che sigla il raddoppio al 53′. A ben poco serve il calcio di rigore trasformato da Ganz all’82’. Nei minuti finali al Lecco non riesce la rimonta e la gara si chiude sul 2-1 in favore della formazione di Pavanel, oggi squalificato e sostituito in panchina da Zanin.

Il match

Dopo un solo giro di lancette Bifulco chiama Pissardo al primo intervento della sua partita. Passano pochi minuti e Curcio calcia di poco alto sugli sviluppi di un corner. Il forcing dei veneti porta i suoi frutti all’11’, quando Bifulco realizza l’1-0 dopo aver ubriacato la difesa bluceleste.

Dopo il gol dell’1-0 il pressing del Padova cala leggermente; il Lecco prova quindi a farsi vedere in avanti ma le prime offensive dei blucelesti sono piuttosto timide. I più attivi sono Petrovic e Nepi ma al 22′, a rendersi veramente pericoloso è nuovamente Bifulco che costringe Pissardo alla deviazione in angolo.

Sul corner seguente il Lecco riesce ad imbastire una rapida azione di contropiede, con Vasic che viene chiuso all’ultimo.

Intorno alla mezz’ora il Padova si rende nuovamente molto pericoloso, prima con Ceravolo e poi per due volte con Dezi. Prima dell’intervallo è invece il Lecco ad avere una buona chance su corner con la sfera che rimbalza insidiosamente in area biancoscudata.

Al 41′ vi è da registrare l’espulsione in panchina del patron bluceleste Paolo Di Nunno.

In avvio di ripresa gli uomini di De Paola partono in modo arrembante: al 50′ Donnarumma è costretto agli straordinari per sventare una minaccia sotto porta; tre minuti più tardi è però il Padova che passa nuovamente. A siglare il raddoppio è Ronaldo che realizza dopo una gran giocata.

Al 60′ Ceravolo sfiora addirittura il tris, mentre al 65′ Ganz manda a fil di palo con un colpo di testa. Dopo queste due occasioni il ritmo cala ma all’80’ Buso, subentrato a Nesta al 56′, ha il grande merito di procurarsi un calcio di rigore. Dal dischetto calcia Ganz che accorcia le distanze.

Dopo altri due minuti il Lecco va a segno con Vasic, quest’ultimo però è in evidente fuorigioco al momento della realizzazione.

All’86’ Pissardo salva in angolo su Ronaldo; negli ultimi minuti e in quelli di recupero si gioca ben poco con il Padova che amministra e perde anche tempo. Al triplice fischio il risultato dice dunque 2-1 in favore del Padova. Ora il Lecco è chiamato al riscatto nella gara interna di domenica – calcio d’inizio alle 14:30 – contro il Mantova.

Tabellino

PADOVA-LECCO 2-1: Bifulco (P) 11′, Ronaldo (P) 53′, Ganz rig. (L) 82′.

PADOVA: Donnarumma, Germano, Monaco, Ajeti, Curcio, Saber (Settembrini dal 55′), Ronaldo, Dezi (Della Latta dal 77′), Chiricò (Jelenic dal 55′), Ceravolo (Santini dal 65′), Bifulco. A disp.: Vannucchi, Valentini, Gasbarro, Pelagatti, Terrani, Nicastro, Kirwan, Busellato. All.: Zanin (Pavanel squalificato).

LECCO: Pissardo, Celjak, Marzorati, Battistini, Enrici (Capoferri dal 56′), Nesta (Buso dal 56′), Kraja, Masini (Lora dal 67′), Vasic, Nepi (Italeng dal 72′), Petrovic (Ganz dal 56′). A disp.: Libertazzi, Ciancio, Lakti, Purro, Merli Sala, Paltrinieri, Sberna. All. De Paola.

ARBITRO: Sig. Fiero sez. Pistoia

Classifica

Sudtirol 66

Padova 58

Renate 49

FeralpiSalò 49

Triestina 38

Pro Vercelli 36

Juventus Under23 35

Lecco 35

Piacenza 35

AlbinoLeffe 31

Mantova 31

Trento 28

Pro Patria 27

Fiorenzuola 27

Pergolettese (-1) 27

Virtus Verona 27

Seregno 25

Giana Erminio 23

Pro Sesto 23

Legnago Salus 21