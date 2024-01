SnowRun Resinelli, Del Pero e Desco firmano la 3^ edizione

Spettacolare giornata ai Piani Resinelli per la 3^ edizione della gara

250 gli atleti al via

PIANI RESINELLI – #roadtotarvisio, il circuito Nortec Winter Trail Running Cup, che quest’anno culminerà con il doppio appuntamento iridato friulano, è partito alla grande con oltre 250 atleti al via della 3° edizione di SnowRun Resinelli, come sempre magistralmente organizzata da Falchi Lecco, Team Pasturo e GSA Cometa.



Giornata fredda con temperatura sotto zero, ma con un fantastico cielo azzurro che consentiva al sole di illuminare in tutta la sua imponenza la Grigna Meridionale. Ai nastri di partenza, 250 atleti (34 donne), con il padrone di casa Daniel Antonioli, ideatore del percorso gara, a far da apripista. Partenza come da tradizione in trasferimento per i primi 500 metri, indossati i ramponcini, obbligatori nei primi 4km per la presenza di ghiaccio sul tratto che portava gli atleti al Belvedere con il suo spettacolare balcone a sbalzo sul Lago di Lecco… fuoco alle polveri.

Da subito bagarre al maschile tra Daniel Antonioli, Luca Del Pero, Andrea Rota, Lorenzo Rota Martir e Emanuele Manzi. Rapido ritiro dei caschi e via per gli ultimi sei chilometri movimentati e resi affascinanti dal passaggio nelle vecchie miniere dei Resinelli dove senza protezioni e illuminazione è impossibile muoversi. Luca del Pero (Team Scarpa) guadagna terreno sui compagni di avventura e si presenta in solitaria al traguardo in 58’41”precedendo di 25” il padrone di casa e compagno di scuderia nel Team Scarpa, Daniel Antonioli. A completare il podio l’atleta lecchese del Team Salomon Andrea Rota a una manciata di secondi da Daniel Antonioli.

A seguire Lorenzo Rota Martir e Emanuele Manzi. Completano le prime dieci posizioni Luca Lanfranconi, Matteo Porro, Francesco Lorenzi, Sergio Bonaldi e Enrico Rota Martir.

Al femminile Elisa Desco non cede lo scettro alle sue più giovani avversarie. La forte atleta piemontese, ma bormina d’adozione, detta subito i tempi e mette in riga le antagoniste sulla salita al Belvedere e nella tecnica discesa innevata dal Monte Paradiso (una volta pista di sci alpino). In continua progressione è transitata a metà percorso con un vantaggio di circa 3’ sulla seconda Arianna Dentis del Team Karpos. Seguiva a ruota Arianna Tagliaferri dell’AS Premana. Nulla cambia nel secondo tratto di gara dove l’atleta del Team Scarpa incrementa il suo vantaggio chiudendo in 1h10’. Ben 5’ dopo l’arrivo di Dentis. Sul podio anche Arianna Tagliaferri in 1h18’57”. Completano le top ten Irene Girola, Maria Nicoletta Rusu, Francesca Colombo, Nicole Ruggeri, Aurora Bosia, Sara Toloni e Ilaria Brovelli.

Archiviata la prima tappa, il circuito più cool dell’inverno, il prossimo mese farà scalo in Valtellina, nel comprensorio sciistico di Prato Valentino per la Sunset Winter Run in calendario per sabato 17 febbraio.

QUI LE CLASSIFICHE

GALLERIA FOTOGRAFICA a cura di Giancarlo Airoldi