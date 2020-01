Super G Fis Junior: buoni risultati nel doppio impegno di Santa Caterina

SANTA CATERINA – Doppio impegno per i Giovani dello Sci Club Lecco nella giornata di ieri, giovedì, sulle nevi di Santa Caterina dove si sono disputate quattro gare di Super G (due femminili e due maschili) valide come Fis Junior.

Nelle prime due gare femminili, buone prestazioni per Vittoria Fusoni che nel primo Super G chiude in 6^ posizione con il tempo di 1’16”13, mentre nel secondo taglia il traguardo in 7^ posizione con il tempo di 1’16”80. Per Diana Camozzini male la prima gara dove non riesce a concludere la sua performance, decisamente meglio invece nel secondo Super G dove ritrova fiducia, grinta e determinazione chiudendo con un buon 6° posto (1’16’53). Per la cronaca a vincere la prima gara è stata Laura Rota (1’13”67), mentre nella seconda la vittoria è andata a Martina Marangoni (1’15”26).

Nelle due gare maschili, bissa il 9° posto Aiace Smaldore, nella prima gara con il tempo di 1’11”84 e nella seconda con il tempo di 1’12”28. Bene anche Andrea Stievano 15° e 22°, quindi Andrea Bertoldini 19° posto in entrambe le gare; Pietro Gorla 20° nella prima, mentre è uscito nella seconda; Francesco Peccati chiude al 26° e al 31° posto, quindi Kevin Benedetti 27° e 30°. A vincere il primo Super G è stato Luca Resinelli in 1’11”03, mentre il secondo ha visto sul podio più alto l’inglese Owen Vinter (1’10”35).