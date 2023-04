Basket Serie C Silver. Mandello, ultima chiamata

Domani ad Appiano la partita decisiva

Serve una vittoria, con contemporanea sconfitta di Vimercate e Varedo

MANDELLO – Domani sera si concluderà la stagione regolare del campionato di C Silver, dove verranno emessi i primi verdetti. All’ Enginux Calolziocorte serve assolutamente una vittoria casalinga contro Gorle per cercare di mantenere il quarto posto in classifica e ottenere – in via del tutto teorica – una sfida più semplice ai play-off Silver.

Chi si gioca “tutto in una notte” è la Tecnoadda Mandello di coach Federico Tocalli. I lariani hanno ancora la speranza di poter accedere ai play-off, ma non dipenderà solo da loro.

La classifica al momento vede quattro squadre in lotta per evitare gli ultimi due posti che porterebbero direttamente in Serie D: Morbegno, Varedo, Vimercate e Mandello. Appiano e Rondinella sono già sicuri della retrocessione.

Le partite da tenere d’occhio sono tre:

Novacaritas Appiano – TECNOADDA MANDELLO

Di.Po. Vimercate – Le Bocce Erba

Eco Peg Varedo – Morbegno

Questa è la classifica (in rosso quelle che retrocederebbero oggi):

Morbegno 22

Eco Peg Varedo 20

Di. Po. Vimercate 20

TECNOADDA MANDELLO 18

Novacaritas Appiano 16

Rondinella Sesto San Giovanni 8

Come si può facilmente notare, prima di ragionare sui risultati delle altre, a Mandello serve espugnare il campo della già retrocessa Appiano. I comaschi potrebbero però non essere così arrendevoli perché, avendo perso di due soli punti all’andata, in caso di vittoria con almeno tre punti di scarto chiuderebbero terzultimi, migliorando la classifica generale in vista di, improbabili, ripescaggi.

Se Mandello vincesse, avrebbe bisogno di una duplice sconfitta di Vimercate e Varedo per salvarsi. In caso di arrivo a pari punti, tutte e tre le squadre hanno vinto e perso contro le rispettive avversarie e quindi di dovrebbe andare col quoziente canestri che premierebbe i lariani, che hanno un duplice +13, sia con Varedo (0) che con Vimercate (-26).

Le avversarie di Mandello hanno due sfide casalinghe. Se entrambe perdessero, ma Mandello non vincesse, sarebbe Vimercate a retrocedere.

Vimercate ha teoricamente la sfida più agevole, contro un Le Bocce Erba in grande forma, ma salvo coi suoi 24 punti.

Varedo ospiterà Morbegno in una situazione a dir poco machiavellica. Se vincessero sia Varedo che Vimercate si arriverebbe a un finale con tre squadre a quota 22. A questo punto bisognerebbe capire se conterebbe il numero di vittorie (i valtellinesi sono 2-0 sulla Di.Po, ma andrebbero 0-2 con Varedo) o la differenza canestri.