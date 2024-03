Pollice alzato per il team Vitali al 32° Rally dei Laghi

Il duo di Abbadia Lariana ottiene il 70° posto e vince nella classe rstb 1.0.

Gare disputate in condizioni estreme caratterizzate da forti piogge

VARESE – 32° Rally dei Laghi corso in provincia di Varese in condizioni estreme dove la pioggia ha bagnato le strade delle valli varesine, protagoniste delle prove speciali corse tra Settetermini, Valganna e Cuvignone.

Il team di Abbadia Lariana composto da Maurizio e Stefano Vitali debutta così nella stagione rally 2024 partecipando alla gara varesina, valida per il campionato di zona lombardia, per testare la Suzuki swift in vista della seconda partecipazione al Suzuki rally cup che si correrà nel massimo campionato nazionale a partire dal rally del Ciocco dal 14 al 16 di marzo .

Ne è uscito comunque un buon 70° posto assoluto e la vittoria di classe rstb 1.0.

Stefano guidava per la prima volta su fondo bagnato ma in questo caso si trattava di un vero e proprio diluvio in tutta la giornata e le strade erano ricoperte da fango e foglie dove sbagliare una staccata era la cosa più facile. Lo dimostrano i numerosi ritiri.

Stefano è stato bravissimo a portare la Swift all’arrivo senza nemmeno un graffio! La conformazione della vettura era in versione trofeo compresi gli pneumatici che per regolamento devono essere di una sola tipologia e quindi non propriamente performanti sui fondi a poca aderenza.

“Da Varese usciamo rinfrancati e con una serie di dati molto importanti che ci verranno utili nella stagione – spiegano padre e figlio – Inoltre abbiamo testato la vettura che durante l’inverno ha subito un totale revamping sotto le amorevoli cure della Calibra capitanata da Fabio Branchi confermati come nostro partner”.

“Durante – proseguono – l’inverno abbiamo eseguito su pista alcuni test e abbiamo lavorato sulle regolazioni e l’adattamento alla vettura. Inoltre, Stefano in collaborazione con il “tutor” Claudio Vallino ha lavorato anche sulla teoria della guida in prova speciale. Stiamo concludendo in questi giorni alcuni accordi di sponsorizzazione con aziende del nostro territorio anche del settore auto. A seguito di questo potremmo completare il budget necessario alla partecipazione alla stagione rally 2024 e al trofeo Suzuki, nostro principale obiettivo”.