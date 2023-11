Serie D. La Casatese subisce la rimonta del Caravaggio

La Casatese cade in casa contro il Caravaggio: 4-3 per gli ospiti

I biancorossi non riescono a difendere il vantaggio conquistato nel primo tempo, i bergamaschi ribaltano la gara nella ripresa

CASATESE – Dopo aver ottenuto il passaggio del turno agli ottavi di Coppa Italia, ai rigori contro il Vado, la Casatese stenta però in campionato dove raccoglie la seconda sconfitta consecutiva. I biancorossi cadono in casa contro il Caravaggio, punteggio finale di 4-3 per gli ospiti.

Nel match odierno, l’undici di Commisso chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Cargiolli. I bergamaschi si rifanno sotto nel secondo tempo con la seconda doppietta di giornata: nel giro di due minuti, al 8′ e al 10′, Doria firma due reti. Al 15′, gli ospiti vanno incredibilmente in vantaggio al Comunale con il gol di De Felice. Al 79′ arriva il pareggio del capitano lecchese Mattia Isella ma, il Caravaggio reagisce subito con Bolis, all’83’.

Momento difficile per la compagine di mister Joey Commisso che non vince in campionato da quasi un mese, l’ultima vittoria è stata contro la Clivense, il 22 ottobre. Il prossimo appuntamento per riagguantare il successo è contro il Pro Palazzalo, domenica 26 novembre.