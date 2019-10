Superato 3-1 in trasferta il Caravaggio

I brianzoli, da matricole, sono ora gli outsider della Serie D

OGGIONO – Il NibionnOggiono ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista anche in Serie D. E’ questo il pensiero che in molti, tra appassionati e addetti ai lavori, hanno avuto ieri dopo il brillante successo per 3-1, colto dai brianzoli sul campo del Caravaggio.

Sì, perchè se già le prime giornate di campionato avevano fatto intuire che i ragazzi di Commisso avrebbero potuto ben figurare anche nella massima categoria nazionale di calcio dilettantistico – dopo aver stravinto il campionato d’Eccellenza nella scorsa stagione – il primo minibilancio, a metà girone d’andata, dice che il NibionnOggiono si trova ad un solo punto dalla zona play off. Una situazione sulla quale forse non in moltissimi avrebbero scommesso in estate.

La partita di Caravaggio

Isella e compagni si presentavano alla gara contro i bergamaschi reduci dalla sconfitta incassata una settimana prima al “De Coubertin”contro l’Arconatese.

Inutile dire che la partita di ieri è stata a tutti gli effetti un esame per capire la capacità della squadra nel reagire ad una sconfitta. Esame che il NibionnOggiono ha brillantemente superato, ribaltando inoltre l’inziale vantaggio della formazione di casa siglato dopo un solo minuto di gioco, con il gol del pareggio di Citterio e la doppietta del solito capitan Isella.

Subito un nuovo esame

Il momento d’euforia deve però essere lasciato subito alle spalle perchè sono presto in programma tre impegni ravvicinati.

Il NibionnOggiono tornerà infatti in campo domenica, sul terreno di casa, contro la Virtus Bolzano, per affrontare poi nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre lo Scanzorosciate in trasferta e infine di nuovo in casa il Brusaporto domenica 3 novembre.

Tre partite dopo le quali in molti a questo punto si aspettano di trovare il NibionnOggiono ancora ai piani alti della classifica.