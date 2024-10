Pallamano. Il Molteno è pronto per la trasferta a Salerno

Domenica 27 il match contro il Genea Lanzara

Il coach: “Il Molteno deve affrontare questa sfida con la massima concentrazione”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno scenderà in campo per affrontare il Genea Lanzara nella palestra Caporale Palumbo, in provincia di Salerno. Questo posticipo, in programma domenica 27 ottobre alle ore 16.30, rappresenta la sesta giornata di andata del campionato di Serie A Silver. Entrambe le formazioni si preparano a dare il massimo per ottenere un risultato che potrebbe rivelarsi cruciale per il proseguimento della stagione.

Il Molteno scende in Campania con la determinazione di portare a casa i due punti. Non solo per riscattare la sconfitta subita la settimana scorsa in casa contro Belluno, ma soprattutto perché la squadra di mister Gagliardi affronterà la compagine di coach Villanueva Lopez, che è ancora in cerca della sua prima vittoria stagionale.

“In questa sfida, è fondamentale mantenere la massima concentrazione e rispettare l’avversario. Non ci si può permettere distrazioni né sottovalutare la formazione di Castel S. Giorgio” spiegano dalla società sportiva.

Il coach Danilo Gagliardi è stato intervistato in preparazione alla partita di domenica.

Mister, nel match contro Belluno avete realizzato solo 23 reti. Per vincere partite di questo tipo, è fondamentale essere più cinici e concreti in fase offensiva.

“In effetti, questa analisi sintetizza la sconfitta contro Belluno. Le percentuali offensive sono state decisamente troppo basse, una situazione che dobbiamo migliorare e su cui abbiamo lavorato intensamente. È fondamentale, naturalmente, fare sempre un confronto con la squadra che si affronta”.

Le assenze di alcuni giocatori chiave hanno influenzato il rendimento della squadra?

“Posso affermare che queste assenze mi hanno costretto a modificare alcune dinamiche del nostro modello di gioco. Tuttavia, Molteno può vantare, e ne siamo orgogliosi, un gran numero di giovani talentuosi. Contro Belluno abbiamo purtroppo commesso qualche errore di troppo, ma nulla è compromesso”.

Dopo queste considerazioni, mister, il Molteno ha l’obbligo di conquistare la vittoria a Salerno?

“È fondamentale cercare di vincere tutte le partite, almeno ci proviamo. Tuttavia, la trasferta a Salerno sarà complicata. Hanno un ottimo allenatore e giocatori con forti qualità tecniche a livello individuale. Il Molteno deve affrontare questa sfida con la massima concentrazione, determinazione e fiducia nel nostro potenziale”.