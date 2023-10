Pallamano: il Molteno vince in casa contro il Palermo

Vittoria per 35 a 31 per il Salumificio Riva Molteno

Punti importanti anche per il morale della squadra

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno è sceso in campo sabato pomeriggio, per affrontare al PalaSangiorgio la compagine siciliana del Re Borbone Cus Palermo, nel match valido per la quinta giornata di andata del campionato di Serie A Silver.

Una vittoria con il punteggio di 35-31 (primo tempo 18-14), che serve soprattutto per il morale della squadra moltenese, dopo un inizio di campionato particolarmente difficile e che arriva prima della sosta del campionato per gli impegni della nazionale italiana.

Una sfida che metteva di fronte due formazioni, appaiate in classifica con 2 punti all’attivo.

“Devo dire che sino alla metà del secondo tempo, è stata una partita molto equilibrata – precisa il ds moltenese Matteo Somaschini nel post partita -.Nel primo tempo il Molteno ha giocato una buona pallamano, chiudendo la prima frazione meritatamente in vantaggio di quattro reti. Però anche in questa prima frazione, abbiamo commesso alcuni errori di troppo. Al di là delle solite e concrete prove di Tomas Bernachea e Nicolò Garroni, ci tengo a rimarcare una buona prova di tutta la squadra. In particolare, nel secondo tempo, Palermo ha fatto fatica a trovare spazi, perché di fronte aveva un Molteno ben schierato, compatto, e determinato. Una nota di merito anche ai nostri portieri Gabriele Randes e Lorenzo Beretta, che sono riusciti ad effettuare ottime parate. Una vittoria che serviva in particolare per dare morale alla nostra squadra”.

Ora la cronaca della partita con il Salumificio Riva Molteno che dopo i primi trenta minuti abbastanza equilibrati, è riuscito a trovare un gap sul 14-14, infilando un parziale di 4-0, grazie alle reti di Colombo, Redaelli e la doppietta di Gioele Mella, terminando il primo tempo sul punteggio di 18-14.

Nella ripresa, la squadra di Branko Dumnic, tiene alta la concentrazione, allungando decisamente il gap sul Palermo, raggiungendo anche un +6 sul 20-14. La partita rimane sempre nelle mani del Molteno, che trova il massimo vantaggio al quattordicesimo, quando il divario passa sul +7 (27-20). I padroni di casa nel finale calano sul piano della concentrazione, permettendo agli ospiti di realizzare qualche rete di troppo. Ma il risultato è sempre stato in cassaforte per il team lecchese: 35-31.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 8, Redaelli 3, Mella 6, Bonanomi, D’Aguanno, Tagni, Colombo 3, Cuzzupè, Bernachea 6, Riva, Crippa, De Angelis 4, Beretta, Campestrini 5, Randes.