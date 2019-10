Basket serie B. Gordon Olginate, rimonta vincente

Gara ribaltata nella ripresa

Decisivo il parziale di 24-7 nel terzo quarto

OLGINATE – La Gordon Olginate riscatta la pesante sconfitta di Crema e lo fa con una prestazione molto convincente contro la Sangiorgese, sconfitta di quasi trenta punti.

La partita non è iniziata assolutamente bene per gli uomini di coach Meneguzzo. La Gordon senza la miseria di un canestro nei primi sei minuti di gioco (2-9) e prima della fine del primo quarto la Sangiorgese ha scavato un vantaggio sopra la doppia cifra (8-20).

Nel secondo quarto però la squadra di casa cambia letteralmente marcia, impattando il match a quota venti e sorpassando per la prima volta (24-23) con un canestro di Luca Rattalino.

La ripresa inizia con la Gordon in vantaggio (36-34), ma la Sangiorgese impatta con l’ennesimo canestro di Roveda. Questa sarà l’ultima volta in cui i milanesi saranno al comando della partita. Il primo solco lo scaveranno Donadoni, Manetti e Basile, tre canestri da tre che danno alla Gordon il primo consistente vantaggio (45-36). La partita sarà spaccata in due dal parziale di dieci punti consecutivi – sei di un ottimo Bedin! – con cui la Gordon chiuderà il quarto (60-41), rendendo l’ultima frazione un lunghissimo garbage time, fino all’amplissimo 85-58 finale. Miglior marcatore per la squadra di casa è stato Alberto Bedin a quota 16 punti.

GORDON OLGINATE – SANGIORGESE 85-58

PARZIALI: 10-20, 36-34, 60-41

OLGINATE: Tagliabue 14, Manetti 3, Basile 6, Gorreri 14, Rattalino 8, Mentonelli 2, Bugatti 15, Butti, Donadoni 7, Bedin 16, Chiappa. All.: Meneguzzo.