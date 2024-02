La scuola Dimensione Shaolin di Garlate protagonista al 14° trofeo l’isola del kung-fu

Ottimi risultati per gli allievi del maestro Raffaele Venzi

“Posso semplicemente essere orgoglioso di ciò che stiamo facendo”

GARLATE – Nei giorni scorsi la sezione di Garlate della scuola Dimensione Shaolin guidata dal maestro Raffaele Venzi ha partecipato al “14 trofeo l’isola del kung-fu” a Suisio (BG), valevole per le selezioni nazionali, aree nord Italia, della federazione PWKA. La sezione di Garlate si è fatta notare, distinguendosi per aver raggiunto parecchi risultati, superando anche scuole più conosciute che possono vantare numeri maggiori.

I risultati

Luca Liberato , categoria 18-50 anni, combattimento spada gommata, 4° posto;

, categoria 18-50 anni, combattimento spada gommata, 4° posto; Esposito Diego , Luverà Nicola e Rusconi Michele , nella categoria 10-12 anni forme a mani nude, si piazzano rispettivamente al 7°, 5° e 2° posto;

, e , nella categoria 10-12 anni forme a mani nude, si piazzano rispettivamente al 7°, 5° e 2° posto; Frassoni Lorenzo , categoria 12-14 anni, forme a mani nude primo livello, si classifica al 4° posto;

, categoria 12-14 anni, forme a mani nude primo livello, si classifica al 4° posto; D’Ippolito Iana , categoria 12-14 anni, forme a mani nude secondo livello, conquista un ottimo argento categoria combattimento tradizionale, vince il primo incontro ma poi non va oltre un pur sempre onorevole 4° posto;

, categoria 12-14 anni, forme a mani nude secondo livello, conquista un ottimo argento categoria combattimento tradizionale, vince il primo incontro ma poi non va oltre un pur sempre onorevole 4° posto; Un riconoscimento speciale per Pala Federico che nella sua prima gara di 2° livello, conquista un meritato doppio oro, nelle categorie forme a mani nude e combattimento tradizionale 18-35 anni

che nella sua prima gara di 2° livello, conquista un meritato doppio oro, nelle categorie forme a mani nude e combattimento tradizionale 18-35 anni Raffaele Venzi, nella categoria 35-50 anni 3° livello, ho potuto conquistare 4 ori nelle categorie, forme imitative, forme Shaolin con arma, forme stili del nord arma lunga e arma corta e 1 argento nelle forme stili del nord a mani nude.

“Un tanto inaspettato quanto gradito riconoscimento da parte della Dimensione Shaolin, per l’impegno svolto nello sviluppo dell’attività sportiva e culturale – ha detto il maestro Venzi -. Sono dispiaciuto per gli atleti Bosisio Matteo e Rinaldi Claudio che non hanno potuto partecipare alla competizione, ma si rifaranno, dimostrando il loro valore. Posso semplicemente essere estremamente orgoglioso di ciò che stiamo facendo; le gare, sono solo ed esclusivamente una parte della nostra attività, fatta di allenamenti costanti per rafforzare carattere e corpo, nel rispetto degli altri e nella comprensione di se stessi”.