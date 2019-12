Pallavolo Olginate. La squadra di serie C a -1 dalla vetta

Under 13 imbattuta al giro di boa

OLGINATE – Il fine settimana appena trascorso dalle formazioni della Pallavolo Olginate si è concluso con un bilancio di 8 vittorie (Serie C, Seconda divisione, Under 16 Bianca, Under 14, Under 13, Under 12 Bianca, Under 12 Blu e S3 Green 3×3) e 4 sconfitte (Seconda divisione, Under 18, Under 16 Blu e S3 Red 4×4). Turno di riposo per la Coppa Regular Level.

Serie C: Pol. Coop Novate (Mi) – Morganti Insurance Brokers Olginate 1-3 (18-25, 26-24, 23-25, 14-25)

Nel campionato regionale di Serie C la Morganti Insurance Brokers Olginate vince in quattro set sul campo del Novate e accorcia ulteriormente la distanza dalla vetta portandosi a -1. Lotta serrata in testa alla classifica, con quattro squadre racchiuse in tre punti in lotta per la promozione diretta (la prima) e per i due posti per i play-off (seconda e terza).

Nel primo set avvio sotto tono (1-6) delle ragazze allenate da Igor Sersale e Michele Lancini, che però ritrovano le misure e pian piano rientrano; da metà set in poi più attenzione consente loro lo strappo decisivo. Bene l’attacco e la battuta.

Buona partenza nel secondo parziale, che sembra scorrere tranquillo, ma le olginatesi commettono troppi errori e non riescono a difendere gli attacchi di opposto e bande avversarie. Sul 22-19 per Olginate, le locali trovano una buona rotazione in battuta che obbliga le nostre a giocare palla scontata; troppa fretta di chiudere, poca lucidità e le avversarie ne approfittano per sorpassare e vincere ai vantaggi.

Terzo set a inseguire fino a metà, poi le olginatesi allungano 24-21, Novate prova a rientrare, ma le nostre mantengono la lucidità necessaria per chiudere a proprio favore col minimo scarto. Quarto set molto più semplice: Olginate gioca con autorità, pochi errori e molta attenzione: girano bene tutti i fondamentali e vittoria senza problemi.

Prossimo turno anticipato a giovedì 19 dicembre alle 21.00: al palazzetto di Olginate arrivano le bergamasche del Valpala, che tallonano le nostre a due punti di distanza.

Il commento di coach Igor Sersale: “Le milanesi hanno disputato una buona gara, ma alla lunga ha prevalso la nostra maggiore qualità. Mi aspettavo una partita non semplice come la classifica poteva far pensare; con tutte le squadre del girone se non giochi con attenzione puoi scivolare. Abbiamo iniziato sottotono, siamo comunque rimasti lucidi e pazienti fino ad aspettare il momento giusto per allungare. Cosa che invece non ci è riuscita nel secondo set, perso per la troppa fretta di vincerlo; abbiamo commesso errori gratuiti di troppo. Le ragazze sono state brave a lasciarsi alle spalle il set perso e a riprendere in mano la partita con sempre maggior autorevolezza. Regaliamo ancora qualche set per qualche errore nei momenti decisivi, ma abbiamo fatto buone cose e conquistato tre punti meritati e non banali”.

Tabellino: Giudici 1, Mareli 14, Conti 10, Pedrini 17, Vizzini 14, Rainoldi 13, Bernocchi (L1), Nessi, Lucarelli, Scola, Librizzi, Arrigoni (L2). All.: Sersale e Lancini.

Seconda divisione: Securemme Olginate – Volley Calolzio Blu 3-0 (25-14, 25-21, 29-27)

Debutto vincente in Seconda divisione per le ragazze dell’Under 18, targate Securemme Olginate, che superano in tre set il Volley Calolzio Blu. Primi due set giocati bene dalle olginatesi, con pochi errori. Terza frazione molto combattuta, con le ragazze allenate da Marco Perego sempre in svantaggio, ma capaci di rimontare e vincere ai vantaggi con grande determinazione.

Seconda divisione: Cab Polidiagnostico Olginate – New Volley Burago 0-3 (20-25, 9-25, 17-25)

Esordio negativo in Seconda divisione per le ragazze dell’Under 16 targate Cab Polidiagnostico Olginate. Nel primo set le olginatesi tengono bene il campo e se la giocano con le avversarie fino alla fine, vanificando la possibilità di vittoria con alcuni errori al servizio. Dopo il cambio di campo le ragazze allenate da Paolo Lancini subiscono in ricezione e non riescono mai a creare gioco. Terza frazione interpretata meglio, ma non basta contro una squadra più esperta.

Under 18: Securemme Olginate – Pallavolo Picco Lecco 0-3 (14-25, 26-28, 18-25)

Sconfitta casalinga per l’Under 18, targata Securemme Olginate, contro la capolista Picco Lecco. Partita a tratti giocata e a tratti sofferta; le ragazze allenate da Marco Perego e Marianna Mainetti esprimono un buon gioco, ma alcune ingenuità portano la Picco ad allungare nel punteggio. Peccato per il secondo set, perso ai vantaggi.

Under 16: Dolcos Volley Busnago – Cab Polidiagnostico Olginate 2-3 (20-25, 25-13, 25-23, 20-25, 13-15)

Bella vittoria e ottima prestazione dell’Under 16 Bianca, targata Cab Polidiagnostico Olginate, che va a vincere in casa del Busnago, restituendo la sconfitta al tie-break dell’andata. Le ragazze allenate da Paolo Lancini partono subito bene e concentrate e vincono il primo set. Seconda frazione con tanti errori in ricezione, che impediscono alle nostre di esprimere il loro gioco. Nel terzo parziale le olginatesi tornano in campo con determinazione, ma sul 23-19 si fanno raggiungere e superare sul filo di lana. La beffa subita non scoraggia le ospiti, che nel quarto e nel quinto set limitano gli errori e hanno la meglio sulle avversarie, raggiungendole al secondo posto in classifica.

Under 16: Gierre Olginate – Pallavolo Picco Lecco Bianca 1-3 (17-25, 25-20, 23-25, 20-25)

Nel campionato Under 16 le “quattordicine” targate Gierre Olginate cedono in casa contro la Picco Lecco Bianca. Nonostante i tanti errori in battuta, prestazione discreta delle ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina che cercano di tenere il passo delle avversarie senza riuscirci. Buoni riscontri su molti aspetti, meno su quello difensivo.

Under 14: Volley Team Brianza Blu – Gierre Olginate 0-3 (9-25, 10-25, 7-25)

Pronto riscatto per l’Under 14, targata Gierre Olginate, che espugna il campo del Volley Team Brianza Blu in tre set agevoli. Le ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina dominano la partita: dopo il calo delle ultime prestazioni finalmente le ragazze riescono a mettere in difficoltà l’avversario con un ottimo servizio.

Under 13: Asd Padernese – Mafra Due Olginate 0-3 (5-25, 17-25, 21-25)

Continua l’imbattibilità dell’Under 13 targata Mafra Due Olginate, che chiude il girone di andata con la sesta vittoria per 3-0. Partita ben giocata nei primi due set dalle ragazze allenate da Michele Lancini e Giorgia Figini con la massima concentrazione e pochi errori in tutti i fondamentali, mentre nel terzo set un calo di tensione e qualche errore di troppo delle olginatesi permettono di tenere sempre in gioco le avversarie.

Under 12: Volley Team Brianza Bianca – Pol. Olginate Blu 1-2 (20-25, 25-23, 25-27)

L’Under 12 Blu (2008) conquista la settima vittoria su altrettante partite e chiude al primo posto la fase invernale del campionato. Nello scontro al vertice dell’ultima giornata sul difficile campo del Volley Team Brianza Bianca partita combattuta punto a punto: le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò tirano fuori la grinta necessaria per vincere, motivate dalle allenatrici che hanno saputo leggere e correggere le difficoltà delle atlete, supportate come sempre da un grande tifo. Bravissime!

Under 12: Pol. Olginate Bianca – Volley Team Brianza Verde 3-0 (25-15, 25-8, 25-23)

L’Under 12 Bianca (2009) chiude la fase invernale con una netta vittoria contro il Volley Team Brianza Verde, che vale il terzo posto in classifica. Nei primi due set le ragazze guidate da Deborah Bonacina entrano in campo concentrate e con un ottimo servizio mettono in difficoltà le avversarie che non riescono a reagire. Nella terza frazione le olginatesi si complicano la vita con qualche errore di troppo, ma riescono comunque a portare a casa il set e i tre punti.

S3 Red 4×4: Volley Calolzio – Pol. Olginate 3-2 (11-21, 21-19, 21-10, 21-17, 14-21)

Debutto stagionale per la S3 Red 4×4, che perdono 2 a 3 sul campo del Volley Calolzio al termine di una partita difficile dal punto di vista emotivo contro avversarie più grandi. A tratti delle buone giocate per le piccole allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò.

S3 Green 3×3: Volley Team Brianza – Pol. Olginate 1-4 (21-15, 14-21, 14-21, 14-21, 11-21)

Prima uscita stagionale anche per la S3 Green 3×3, che vincono 4 a 1 sul campo del Volley Team Brianza. Dopo un primo set traballante le piccole allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò si riprendono bene, portando a casa un ottimo risultato.

