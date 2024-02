Sbanda Brianza. Quattro lecchesi nelle Filippine per il World Skate

Un’avventura adrenalinica da sogno sfidando le pendenze di Tagaytay

Dal 22 al 25 febbraio l’esperienza mondiale per i quattro campioni di Downhill Skateboard

OLGINATE – Grande attesa per la tappa mondiale World Skate di Downhill Skateboard in programma nel magnifico scenario di Tagaytay, nel cuore delle Filippine. Oltre 150 atleti in gara da tutto il mondo. Dopo l’esperienza dei World Skate Game 2022 in Argentina, con un’argento nella categoria Street Luge e il piazzamento di tutti gli atleti nella fase finale, il team azzurro vuole ripetersi e sorprendere.

Direttamente dal borgo abbandonato di Consonno, nel comune di Olginate, sono quattro gli atleti della società sportiva Sbanda Brianza convocati dal C.T. Matteo Dell’Orto nella selezione Italiana. Troviamo Alessio Damato, classe 1993; Roberto Marasca, classe 1983 e Alessandro Federico, classe 1994, con loro anche il giovane Marco Zeni, classe 2004, che in virtù del suo impegno e dei risultati ottenuti viene convocato per la prima colta, con grande entusiasmo.

Le convocazioni sono una conferma per l’associazione sportiva olginatese che tutti i sabati si ritrova sulla strada per Consonno e organizza grandi eventi sportivi, dando agli atleti l’opportunità di allenarsi su strada chiusa al traffico nel primo spot legale per la pratica dello skateboard downhill.

Dal 22 al 25 febbraio la svolta: dal grezzo asfalto di Consonno, al fine asfalto del tracciato di 2,5 km di Tagaytay nella Filippine. Il 22 e 23 febbraio sono previste due giornate di warm up per poter testare percorso e traiettorie. Sabato 24 febbraio sarà la giornata dedicata alla crono per stabilire le batterie di partenza di domenica 25 febbraio, dove gli atleti si sfideranno a colpi di sorpassi e controsorpassi, in batterie da quattro rider. Passeranno i primi due atleti di ogni batteria fino alla grande finale.