Pallamano serie B: nuova vittoria a Tortona per HC Molteno

Undicesima vittoria per i ragazzi di mister Esteban Alonso

L’HC Salumificio Riva Molteno resta prima in classifica

MOLTENO – Undicesima vittoria nel campionato di Serie B per i giovani ragazzi del Salumificio Riva Molteno, con la formazione del tecnico Esteban Alonso che vince per 29-31 sul campo del Derthona, e mantiene il primato in classifica con 2 punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici.

Un primo tempo dove i padroni di casa controllano fin dall’inizio, con Molteno che in fase difensiva ha un po’ di difficoltà, non riuscendo a cambiare il ritmo imposto dai locali, con Derthona che chiude in vantaggio il primo tempo sul 16-14.

Nel secondo tempo, la dinamica della partita è decisamente diversa. La nostra difesa è più aggressiva, e Derthona, fa fatica a trovare le giuste conclusioni. Cresce l’iniziativa, a livello individuale e di squadra, in casa Molteno, e con il proprio ritmo, la squadra di coach Esteban Alonso, impone il ritmo in attacco in 1ª e 2ª fase. Il team lecchese inizia a controllare la partita a suo favore. Con un parziale di 0-4 Molteno trova il primo gap, gestendo bene la partita, grazie anche ad un’ottima prestazione di Manuel Redaelli. Ma il Derthona non si arrende, e sfruttando qualche sbaglio in casa lecchese, i padroni di casa rientrano in partita, portandosi sul -1. Molteno continua a difendere, e con i gol di Riccardo Crippa, la squadra oro-nero vince la sfida 29-31. Prossima partita il 24 aprile in terra piemontese a Cavour contro la squadra dell’Exes.

Salumificio Riva Molteno: Magni, Tagni, Sangiorgio, Bonanomi, Redaelli, Lilmonta, Sala., Redaelli, Crippa, Taribello, Malacarne, Anhoukoun, Colombo, Rigamonti, Filippi