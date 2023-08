Tennis. Ottaviano Martini, altra sconfitta in finale

Battuto dal laziale Campana al torneo di Clusone

“Non ho giocato il mio miglior tennis, adesso mi concentrerò sui prossimi tornei”

CLUSONE – Secondo stop consecutivo a un passo dalla meta per il tennista lecchese Ottaviano Martini. Domenica 6 agosto il lecchese è stato infatti sconfitto dal tennista romano Federico Campana (2.2) in finale al torneo Open “Fantoni” di Clusone.

Martini è entrato in tabellone nei quarti di finale e non ha avuto problemi fino alla sfida decisiva, contro l’atleta tesserato per il Tennis Club Eur di Roma. Il venticinquenne laziale al momento è numero 750 al mondo in doppio, ma non ha ancora esordito in stagione nel circuito ATP. Nonostante ciò ha disputato un ottimo match, battendo il nostro Martini col punteggio di 7-5 6-3.

“Purtroppo non ho giocato il mio miglior tennis in finale – dichiara il tennista del Tennis Club Lecco – adesso mi concentrerò sui prossimi tornei”.