Tennis Tavolo Abbadia. Vittoria in serie C2 nel ritorno del campionato regionale

Le squadre, una in Serie C2 e due in D3, hanno affrontato la nona giornata di campionato sabato 18 gennaio

Prossimo appuntamento sportivo per sabato 15 febbraio

ABBADIA LARIANA – Per l’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana, una grande vittoria in Serie C2 nel ritorno del campionato regionale di tennistavolo. Le squadre, di cui una in Serie C2 e due in D3, hanno affrontato la nona giornata di campionato lo scorso sabato 18 gennaio.

In Serie C2, la squadra di punta dell’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana ha ottenuto una netta vittoria per 6-1 in casa contro la Carepharm Ristaten di Saronno. I due punti conquistati da Giovanni Villa e Luca Pasini (che hanno aggiunto anche un punto in doppio), insieme al punto decisivo di Mauro Vassena, sono stati fondamentali per il successo della squadra lariana, che ora risale al sesto posto in classifica.

Nel girone Lecco/Sondrio di Serie D3, la squadra “A” di Abbadia, composta da Paolo Fumagalli, Michele Lafranconi e Alberto Spagnolo, ha sfiorato l’impresa, perdendo per un solo punto contro la capolista Sansone A di Caprino Bergamasco (4-3). Il doppio Fumagalli-Spagnolo si è confermato vincente, e i singoli punti conquistati dai due atleti testimoniano il loro ottimo momento di forma. Tuttavia, la capolista ha saputo imporre la propria forza, chiudendo la partita a proprio favore.

Per la squadra “B” dell’Abbadia, la sfida contro la seconda in classifica, la Polisportiva Libertas Cernuschese, si è rivelata troppo ardua. Nonostante l’impegno di Enzo Camarilla, Sara Pancera, Federico Rigamonti, Luca Sacco e Manuel Paduano (con Camarilla e Rigamonti impegnati anche nel doppio), i giocatori dell’Abbadia non sono riusciti a contrastare la superiorità degli avversari, che hanno vinto agevolmente.

La scorsa settimana si è disputato il tanto atteso “derby” tra le due squadre di serie D3 dell’Abbadia. La squadra “A” ha ottenuto una vittoria schiacciante, imponendosi 7-0. I protagonisti del successo sono stati Loris Fumagalli, Michele Lafranconi e Alberto Spagnolo, che hanno conquistato due punti ciascuno. Spagnolo ha inoltre firmato un ulteriore successo nel doppio, in coppia con Paolo Fumagalli.

Zero punti questa volta per la giovanissima squadra “B” dell’Abbadia schierata con Manuel Paduano, Sara Pancera e Luca Sacco; in doppio Enzo Camarilla e Federico Rigamonti.

Il prossimo appuntamento per tutte le squadre è fissato per il 15 febbraio: in C2, la squadra affronterà in casa l’Unione Sportiva Villa Romano di Inverigo (CO), mentre in D3 la squadra “A” se la vedrà in casa con la seconda in classifica, la Libertas Cernuschese. La squadra “B”, invece, osserverà il turno di riposo.