Basket DR1. La Civatese respinge l’assalto di Inverigo

Torna alla vittoria casalinga la squadra grigiorossa (70-61)

Venti punti per il bomber Daniele Castagna, miglior marcatore del match

CIVATE – Ottima vittoria per l’Edilcasa Civatese contro i comaschi de “Il Gigante” Inverigo. La formazione di coach Fausto De Lazzari ha sofferto solo il primo quarto, chiudendo il match nelle frazioni centrali.

Inverigo prova a sorprendere i grigiorossi con una partenza lanciata ma i padroni di casa rimettono le cose a posto e chiudono avanti il primo quarto (23-18), allungando ulteriormente il vantaggio sino al +11 di metà partita (40-29).

La terza frazione vede la Civatese dilatare il vantaggio sino quasi a venti punti (56-38). Col pmatch praticamente in tasca i grigiorossi rallentano e i comaschi ne approfittano per infilare tre “triple” consecutive, giungendo sino al meno sette, ma non oltre.

L’Edilcasa vince 70-61. Unico giocatore in doppia cifra per i lecchesi è Daniele Castagna, a quota venti.

“Una vittoria importante, che in casa mancava da diverso tempo, utile sia per la classifica che per il morale – dichiara coach De Lazzari – adesso testa subito alla trasferta di sabato a Sondrio”

EDILCASA CIVATESE – IL GIGANTE INVERIGO 70-61

PARZIALI: 23-18; 40-29; 56-38

CIVATESE: Castagna 20;Rotta 9;Galliani 9;Corti 7; Minari 5;Bianchi 4;Galli 4;Butti 3;Panzeri 3;Bosso 2;Lomasto 2;Maver 2;