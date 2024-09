Basket femminile. La Starlight Valmadrera frena sui campionati senior: “Ripartiamo dal giovanile”

“Under 13, 17 e 19 saranno le categorie a cui dedicheremo le nostre forze in

Cambi anche a livello della dirigenza

VALMADRERA – La storica società di basket femminile del territorio lecchese Starlight Valmadrera ha scelto che, per la stagione 2024/25, non parteciperà ad alcun campionato senior. In questo periodo particolare e di difficoltà per il basket femminile, soprattutto a livello locale, la Starlight Valmadrera ha deciso che impiegherà tutte le proprie risorse economiche e tecniche nel settore giovanile.

“Under 13, 17 e 19 saranno le categorie a cui dedicheremo le nostre forze in

questa stagione – fanno sapere dalla società -. Ci impegneremo a promuovere un nuovo ciclo basato oltre che al miglioramento tecnico individuale e di squadra di ogni atleta, anche alla trasmissione di valori quale l’impegno, la passione e l’autodeterminazione che dovranno essere un plus per la loro crescita. Vogliamo creare una community composta da tutte quelle figure che dovranno essere di riferimento per le nostre giovani atlete, compreso una nuova figura dei genitori che sia più partecipativa e meno da simil-procuratori di illusioni”.

“Una nuova Starlight con una nuova dirigenza, che prosegua e migliori il proprio percorso basato su solide e prestigiose tradizioni. Riteniamo sia il momento di fermarsi un’attimo e fare uno screenshot per assaporarne i particolari piuttosto che scrollare impulsamente

pagine senza significato e valore”.

L’attività agonistica ha già preso il via con le under 17 e Under 19 dal 27 agosto e da martedì 3 settembre dalle ore 17:30 anche la nuova Under 13 si ritroverà a sudare nella palestra di via Leopardi.