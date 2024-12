Aurora Invernizzi vince la Minisgambeda a Livigno. Ventitré gli atleti lecchesi in gara

Dagli Under 10 fino agli Under 18: da 1km per i più piccoli, 5km per i più grandi

121 atleti al maschile, 69 al femminile

LIVIGNO (Sondrio) – Sabato pomeriggio è partita la stagione del sci nordico, la prima

gara è quella della Minisgambeda, partenza e arrivo allo Stadio del Fondo, a Livigno, i primi a partire sono stati gli Under 10 (Baby) con 1km a seguire successivamente gli Under

12 (Cuccioli) per 3km, gli Under 14 (Ragazzi) per 4km, gli Under 16 (Allievi) e per gli

Under 18(Aspiranti) con 5km.

Parte bene la valsassinese Aurora Invernizzi (Sc Comunità Montana Valsassina)

capace di vincere la categoria Under 16 con 15’20”85 lasciando le prime avversarie

Benedetta Bracchi (Sc Alta Valtellina) 2^ con 15’35”08 e Francesca Nobili

(Polisportiva Valmalenco) 3^ con 16’03”40.

Tutti i vincitori e tutti i valsassinesi in gara.

Under 10:

1^ Maria Pienzi 6’17”58 (Sporting Club Livigno).

1° Thomas Baretto 5’52”38 (Sc Alta Valtellina), 23° Federico Carissimi 8’49”66

(Nordik Ski Valsassina).

Under 12:

1^ Elisa Picceni 6’16”31 (Polisportiva Valmalenco), 10^ Sara Gianola 9’04”59 (Sc

Primaluna Giovanni XXIII°), 14^ Sofia Ghezzi 11’19”85 (Nordik Ski Valsassina), 15^

Elisa Rusconi 11’42”08 (Ski Nordik Valsassina), 16^ Giorgia Tantardini 12’48”60

(Nordik Ski Valsassina).

1° Maurizio Bertolina 6’30”55 (Sporting Club Livigno), 6° Mattia Combi 6’35”62 (Sc

Primaluna Giovanni XXIII°), 31° Lorenzo Bonacina 8’01”68 (Sc Primaluna Giovanni

XXIII°), 33° Daniel Orlandi 12’05”45 (Nordik Ski Valsassina).

Under 14:

1^ Dana Galli 9’08”14 (Sporting Club Livigno), 17^ Nina Pomoni 10’24”36 (Sc

Primaluna Giovanni XXIII°), 18^ Cecilia Bonacina 10’25”34 (Sc Primaluna Giovanni

XXIII°), 24^ Greta Barbieri 11’36”56 (Nordik Ski Valsassina), 25^ Elisa Barbieri

11’50”63 (Nordik Ski Valsassina), 27^ Martina Bortot 13’23”42 (Sc Primaluna

Giovanni XXIII°), 28^ Arianna Carissimi 14’09”65 (Nordik Ski Valsassina).

1° Zaccaria Bracchi 7’49”60 (Sporftin Club Livigno), 8° Marco Combi 8’34”40 (Sc

Primaluna Giovanni XXIII°), 25° Mattia Artusi 11’51”07 (Nordik Ski Valsassina), 26°

Riccardo Crippa 12’30”44 (Nordik Ski Valsassina), 27° Omar Spotti 12’54”45 (Nordik

Ski Valsassina), 28° Michele Gianola 13’43”10 (Nordik Ski Valsassina)

Under 16:

1^ Aurora Invernizzi 15’20”85 (Sc Comunità Montana Valsassina).

1° Gabriel Selle 13’03”00 (Us Stella Alpina Carano), 10° Davide Grigi 14’10”65 (Sc

Primaluna Giovanni XXIII°), 13° Riccardo Bergamini 14’35”67 (Sc Primaluna Giovanni

XXIII°), 22° Matteo Rusconi 19’08”78 (Nordik Ski Valsassina).

Under 18:

1° Patrick Varesco 14’32”16 (Us Stella Alpina Carano)