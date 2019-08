Ballabio. Turati e Caliò, re e regina della Bongio Trip 2019

171 gli atleti ai nastri di partenza

Gli organizzatori: “Bellissima gara”

BALLABIO – È stato Paolo Turati (Ethos) a tagliare per primo il traguardo, con un tempo di 24’47”, della Bongio Trip 2019, la gara di corsa in montagna disputata questa mattina, domenica. A dominare nella gara in rosa Elena Caliò (Tim Pasturo) con 29’21”.

Insieme a Turati, sul podio maschile sono saliti Andrea Panzeri (Osca) che ha chiuso la gara in 24’52” e Angelo Galli (Gsa Cometa) con 25’43”. Al femminile, secondo posto per Daniela Gilardi (Sev Valmadrera) con un tempo di 30’09” e Alice Picco (Falchi) con 30’15”.

“Bellissima gara – hanno commentato gli organizzatori – 171 gli atleti e circa 500 gli amici che hanno partecipato. Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari del Cai, al Consiglio e al Soccorso Alpino di Lecco per l’assistenza”.

La Bongio Trip 2019, promossa dal Asd Zenithal Team in collaborazione con il Cai di Ballabio, si è chiusa con un “terzo tempo” in allegria e amicizia con un meritato pasto a base di polenta, costine, salsicce e tanto altro.