Bormio: dominio Sci Club Lecco con Bertoldini, Parravicini e Amidei

Ottima prestazione per i lecchesi nel doppio appuntamento con Slalom e Gigante

BORMIO – Due giorni di gare Fis Junior per il team Giovani dello Sci Club Lecco sulle nevi di Bormio che sono state archiviate alla grande. In evidenza Andrea Bertoldini che detta legge sia nello Slalom Gigante che nello Slalom Speciale e tra le donne Sofia Parravicini che domina nel Gigante, mentre nello Speciale sfiora il podio chiudendo in 4^ posizione (che le vale il 3° posto Aspirante), al secondo posto una brillante Linda Amidei. Nella classifica Aspiranti del Gigante 3° posto per Nico Picech.

Riavvolgendo il nastro della due giorni, nel Gigante di giovedì, al maschile vince Bertoldini che stoppa le lancette del crono sul tempo di 1’52”82. Ottima prova anche per Luca Bianchi che fa sua la 6^ posizione, molto bene anche Nico Picech 10° posto assoluto che gli è valso il 3° Aspirante, Ruggero Traniello 12° (4° Aspirante) e Alessandro Pizzi 14° (5° Aspirante), quindi Simone Tondale 21°, Matteo Berera 30°, Riccardo Mariuzzo 40°, Edoardo Carraro 44° e Giorgio Ferri 58°.

Nella gara femminile, vittoria di Sofia Parravicini che chiude con il tempo di 1’55”01, seguita da Linda Amidei 2^ in 1’02”40. Ottima gara anche per Eleonora Pizzi 8^, quindi Nella Pomoni 30^ e Aurora Cervini 46^. Fuori nella seconda manche Diana Camozzini.

Nella gara odierna di Slalom Speciale, al maschile si conferma il migliore Andrea Bertoldini che chiude con il tempo totale di 1’26”38. Molto bene anche Nico Picech che fa sua la 10^ posizione. Riccardo Mariuzzo, Simone Tondale, Alessandro Pizzi e Edoardo Carraro fuori nella prima manche e Giorgio Ferri e Luca Bianchi fuori nella seconda manche.

Nella gara femminile, Sofia Parravicini accarezza il podio chiudendo in 4^ posizione assoluta conquistando il 3° posto Aspiranti; più dietro Aurora Cervini 30^. Giornata no per tutte le altre atlete in gara: Nella Pomoni fuori nella prima manche mentre Eleonora Pizzi è stata squalificata. Rebecca Meles e Linda Amidei fuori nella seconda manche mentre Diana Camozzini è stata squalificata.