Coppa Italia skiroll, medaglie per gli atleti valsassinesi

8^ e 9^ tappa di Coppa Italia NextPro

Sprint e mass start entrambe in tecnica libera

LAVARONE (TN) – Gare sprint (200m), prima le qualifiche e successivamente le finali. Nella categoria Children (2009/10/11) vince Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina), Mattia Combi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) 3° posto nei Pulcini (2012/13/14/15). Gli altri lecchesi: 4° posto Marco Combi (Sc Primaluna Giovanni XXIII), Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) 4^ classificata nelle Giovani/Seniores, Camilla Crippa (Polisportiva Team Brianza) 7^ classificata nella stessa categoria.

Domenica mattina 12km al maschile, 10km al femminile, per i più piccoli 2,5km, 4km per i Cuccioli e 7km fino ai Ragazzi. Organizzate dallo Sc Team Futura, gare a tecnica libera e oltre 100 atleti. Due vittorie per i nostri: Mattia Combi vince nei Cuccioli U12 sui 4km in 17’33”7, nei Ragazzi U14 su 7km Marco Combi vince in 23’42”2, nelle Allieve U16 sui 10km Aurora Invernizzi seconda in 28’06”3. Nella categoria Giovani/Seniores 10km al femminile conclude al 4° posto Maria Invernizzi in 27’54”2 e al 6° posto Camilla Crippa in 28’06”6.