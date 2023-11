Laura Nardo (Pol. Pagnona) abbassa di ben 6′ il personale sulla mezza maratona

La campionessa europea MF35 nei 10.000 in pista fa segnare il tempo di 1h19’24” alla Maratonina di Crema

843 atleti in gara nella mezza, 318 atleti nella 10km e altri 700 nella “Marian Ten”

CREMA – Domenica scorsa erano 1.900 gli atleti al via della competizione su strada a Crema: 843 atleti nella maratonina (21,097m); 318 nella 10km e 700 atleti nella Marian Ten non competitiva.

Nella mezza Luca Magri (La Recastello Radici Group) vince in 1h04’52, al secondo posto troviamo il keniota Ishmael Chelanga Kalale (Atl Brugnena) in 1h06’47”, a chiudere il podio Stefano Avalle (Podistica Valle Varaita) in 1h07’38”. Al femminile a vincere è la keniota Emily Chepkemoi Cheroben (Atl Castello) in 1h15’14”, al secondo posto l’etiope Asmerawork Bekele Wolkeba (Podistico Torino) in 1h1626”, a chiudere il podio Federica Frigerio (Atletica MDS) in 1h18’43”.

Grande gara di Laura Nardo (Pol Pagnona) che conclude al 4° posto col tempo di 1h19’24” migliorando di ben 6’ il suo primato personale (1h25’39” il 3/11/2019 a Lecco). Per soli 6” non riesce a migliorare il primato provinciale della SF35 che resta nelle mani di Maria Righetti (1h19’18” il 27/11/2022 a Milano). Laura aveva corso a Pescara i 10.000m in 38’03”17 vincendo il titolo europeo, quest’anno ha migliorato il primato provinciale degli 800m con 2’25”77 e dei 10.000m con 38’03”17. Ha migliorato anche sui 1500m 4’51”73, sui 3000m 10’31”30, sui 5km di corsa su strada 18’38” e sui 10 km di corsa su strada con 36’25”.