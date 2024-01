Sci di fondo. A Clusone il Trofeo Barzasi, cinque podi per i valsassinesi

144 atleti in gara, vince lo Sc 13 Clusone, 7° Sc Primaluna e 9^ Cm Valsassina

2^ Cristina Artusi, 3° Davide Grigi, 3^ Nina Pomoni, 3^ Cecilia Bonacina e 3° Lorenzo Bonacina

CLUSONE (BG) – Sabato pomeriggio, organizzata dallo Sc 13 Clusone, si sono svolte le gare di sci nordico del Trofeo Beppe Barzasi – Città di Clusone, al via gli atleti dalla categoria U8 fino ai Master tutti in tecnica classica (poco meno di 1km per i più piccoli fino ai 7,5km delle categorie maggiori).

Molto bene i valsassinesi dello Sc Primaluna Giovanni XXIII capaci di salire 5 volte sul podio: Cristina Artusi conclude al 2° posto nella categoria Allieve U16 con 5km in 16’58”1; al terzo posto Davide Grigi per i Ragazzi U14 con 5km in 14’26”7, Nina Pomoni nella stessa categoria chiude al 3° posto con 4,4km in 14’28”5, Cecilia Bonacina nei Cuccioli U12 con 3km conclude al 3° posto in 10’04″8. L’ultimo podio è quello di Lorenzo Bonacina negli Baby U10 sui 1,5km al 3° posto in 5’34”6.

Tra le società testa a testa tra lo Sc 13 Clusone con 4268 punti e lo Sc Valseriana con 4113 punti, al terzo posto lo Sc Schilpario con 3872 punti. Per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII Primaluna 7° posto con 2565 punti e lo Sc Comunità Montana Valsassina chiude al 9° posto con 224 punti.

Tutti i vincitori e gli altri lecchesi in gara