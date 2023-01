Sci di fondo. Laura Colombo terza classificata nella Coppa Italia Rode

A Schilpario Coppa Italia per Assoluti, campionato regionale per Ragazzi e Allievi

Nella giornata di domenica trofeo Fra.Mar. per i piccoli dagli U8 fino agli U12

SCHILPARIO (BG) – Due giorni di gare sulla pista “Degli Abeti” per lo Sc Schilpario, sabato con la Coppa Italia per i Giovani/Seniores al femminile, tecnica libera con partenze individuali a 30”. Due giri per 5 km e 1^ classificata Martina Bellini del Cs Esercito con 13’26″9. Molto bene la valsassinese di Primaluna Laura Colombo, in gara con il Cs Esercito, al 3° posto in 13’48”1. In gara per il Nordik Ski per Maria Jasmin Gianola si classificata 27^ in 18’42”2 e Aurora Ruzza 28^ in 20’22”5. Al maschile 7,5km Giuseppe Montello (Cs Esercito) vince in 17’37”8. Per lo Sc Primaluna al 39° classificato Luca Colombo in 22’39”7.

Domenica gara a inseguimento a tecnica classica

Al 1° posto Stefania Corradini del Sottozero Nordic Team in 31’21”8 dopo 10km, peccato per Laura Colombo che si è dovuta fermata per problemi fisici e non ha completato la gara. Al 24^ conclude invece Aurora Ruzza in 44’11”9. Al maschile (15 km) primo Martin Coradazzi in 40’32”8 per il Cs Esercito, al 35° posto Luca Colombo conclude in 50’06”8.

Gara regionale per Under 14 e 16, sabato in tecnica libera e domenica classica

Per le Under 14, 4 km nella prima giornata con Ines Negroni dello Sc 13 Clusone prima in 13’20”. 3° posto per Aurora Invernizzi dello Nordik Ski in 11’44”3, al 5° posto Cristina Artusi dello Sc Primaluna in 12’14”0. Al maschile (5 km) Giorgio Silvestri per lo Sporting Livigno vince in 15’07”8, molto bene Axel Oscar Gianola del Nordik Ski al 4° posto 15’43”5. Al 19° Riccardo Bergamini (Sc Primaluna) 16’35”7, al 21° Davide Grigi 16’39”7 (Sc Primaluna), 23° Luca Di Gregorio 17’30”1 (Comunità Montana), 23° Mattia De Gregorio 18’28”6 (Comunità Montana), 27° Luca Bergamini 19’33”3 (Sc Primaluna), 34° Matteo Rusconi 21’18”5 (Nordik Ski).

Tra le Under 16 Stella Giacomelli dello Sc Alta Valtellina vince in 15’13”5 sui 5km. Bene i lecchesi: 6^ Maria Invernizzi 17’25”4 (Nordik Ski), 8^ Elena Bortot 17’52”9 (Sc Primaluna), 15^ Maddalena Camozzini 19’44”7 (Sc Primaluna), 16^ Alessia Ruzza 20’04”3 (Nordik Ski). Al maschile Daniel Pedranzini dello Sc Alta Valtellina conclude in 19’44”3 (7,5km). Al 25° Marco Colombo 23’46”9 (Sc Primaluna).

Domenica atleti in gara classica con l’inseguimento

Vincere il titolo regionale Ines Negroni in 24’33”9, al 3° posto conclude Aurora Invernizzi in 25’28”2, 5^ Cristina Artusi (2° parziale di tempo) in 25’50”6. Al maschile a vincere è Giorgio Silvestri in volata in 32’34”5, 13° Riccardo Bergamini in 34’25”, 17° Davide Grigi in 34’52”5, 22° Luca De Gregorio in 38’18”3, 23° Mattia De Gregorio in 39’07”8 e 33° Matteo Rusconi in 44’40”6.

Tra le Under 16 Allieve, Stella Giacomelli vince con quasi 2 minuti sulla seconda in 32’47”3. 7° posto per Maria Invernizzi in 37’47”1, 9^ Elena Bortot in 39’17”2, 14^ Alessia Ruzza in 42’08”7 e 16^ Maddalena Camozzini in 43’01”4. Anche al maschile nessun problema per il neo campione regionale Daniel Pedranzini che vince in 42’23”7 con poco meno di 2 minuiti sugli avversari. 24° Marco Colombo in 51’18”1.

Tra le società vince lo Sc 13 Clusone, 5° posto per lo Sc Primaluna, al 6° posto il Nordik Ski Valsassina e 18° Comunità Montana.

Vince in volata lo Sc 13 Clusone con 3259 punti, a soli 26 punti in meno c’è lo Sporting Livigno con 3223, al 3° posto lo Sc Alta Valtellina con 3001 punti, al 4° posto Ardesio con 1682 punti, al 5° Sc Primaluna con 1128 punti, al 6° Nordik Ski Valsassina con 962 punti e 18° lo Sc Comunità Montana con 243 punti.

Domenica gare per i più piccoli. Mass start in gara con tecnica classica, Mattia Combi vince tra gli U10, Marco Combi secondo sui U12

Trofeo Fra.Mar. Schilpario, 155 piccoli atleti dai Baby (U8) fino ai Cuccioli (U12), gara in mass start e in tecnica classica. Ancora allori per i due valsassinesi dello Sc Primaluna: Mattia Combi vince in 5’39”4 tra gli U10, al 12° Lorenzo Bonacina in 6’58”1 (Sc Primaluna), al 24° Michele Artusi 7’32”3 (Sc Primaluna). Al 2° posto Marco Combi tra gli U12 in 8’49”4, al 22° Francesco Bellati 10’49”2 (Nordik Ski), al 34° Michele Gianola 18’21”6 (Nordik Ski). Negli U12 femminile 11^ Nina Pomoni 9’59”8 (Sc Primaluna), 18^ Cecilia Bonacina 10’53”3 (Sc Primaluna), 25° Martina Bortot 11’45”9 (Sc Primaluna). Nelle U10 femminile con 13^ Sara Gianola 7’20”4 (Sc Primaluna), 20^ Elisa Rusconi 8’56”1 (Nordik Ski).