Sci nordico. Laura Colombo argento Under 23 ai campionati italiani Assoluti

A Dobbiaco in pieno svolgimento l’appuntamento tricolore

La valsassinese ha chiuso la 10km a tecnica libera all’8° posto assoluto e 2° Under 23

DOBBIACO (BZ) – Sono in pieno svolgimento a Dobbiaco i campionati italiani Assoluti di sci nordico, sulla pista Nathalie con l’Asv Sport Toblach in veste di società organizzatrice. Questa mattina sono in programma le gare sprint, a cui seguiranno domani le staffette e si concluderanno domenica con le gare in distanza, 50km al maschile e 30km al femminile.

Già disputate mercoledì le prime gare con la 10km in tecnica libera con partenza individuale a cronometro. Gara a cui ha partecipato la valsassinese del Cs Esercito Laura Colombo che ben si è comportata ottenendo l’8° posto Assoluto ma quel che più gratifica l’atleta, il 2° posto tra le Under 23. 23’50”1 il suo tempo contro il 23’16”5 di Martina Di Centa (4^ assoluta) del Cs Carabinieri. A vincere il titolo italiano è stata Lucia Scardoni del Gs Fiamme Gialle che con 22’40”1, precede sul podio Assoluto Elisa Brocard del Cs Esercito 2^ con 22’55”6 e Francesca Franchi ancora delle Fiamme Gialle che con 23’11”0 va a completare il podio tricolore.

Presente un’altra valsassinese a Dobbiaco: Anna Rosa, dopo aver appeso le scarpe al “chiodo” al termine di una lunga carriera sportiva che l’ha vista vestire prima la casacca dello Sc Comunità Montana Valsassina e successivamente quello del Cs Esercito quando non indossava quella della nazionale, ora ricopre il ruolo di delegato tecnico restando sempre nel mondo dello sci nordico.