Valmadrera. Scuola dell’infanzia ‘Luigia Gavazzi’: convenzione approvata

C’è l’accordo triennale tra Comune e Fondazione Parmigiani

Contributo fisso per ognuna delle tre sezioni pari a 28 mila euro, per ogni bambino residente a Valmadrera stabilita la cifra di 250 euro

VALMADRERA – Approvata all’unanimità durante la riunione di Giunta la nuova convenzione triennale tra Comune di Valmadrera e Fondazione Parmigiani per l’attività educativa e didattica della scuola dell’infanzia ‘Luigia Gavazzi’, istituzione storica della comunità, risalente al XIX secolo.

La convenzione ricalca la precedente bozza, riconoscendo il ruolo pubblico svolto dalla scuola con possibilità anche di orari più ampi per cercare di venire incontro alle esigenze delle famiglie. La nuova forma di contribuzione però ricalca il modello del Comune di Lecco e dei Comuni limitrofi anche per il calo delle nascite. Stabilito un contributo fisso per ognuna delle tre sezioni previste a 28.000 euro, oltre a un contributo di 250 euro per ogni bambino residente a Valmadrera.