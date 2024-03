Ballabio potrà usare le acque depurate per il lavaggio stradale

Dopo Olginate, Bellano e Lecco prosegue il progetto congiunto tra Lario Reti Holding e Silea

In questo modo si risparmia acqua potabile per gli autospurghi e la ricarica delle spazzatrici stradali di Silea

LECCO – Prosegue il progetto congiunto tra Lario Reti Holding e Silea: anche a Ballabio ora è possibile riutilizzare le acque depurate per il lavaggio stradale.

Questo progetto è iniziato nel 2022 con l’installazione di colonnine per la ricarica di acqua reflua nei depuratori di Olginate e Bellano ed è stato successivamente ampliato con una terza stazione di ricarica posizionata presso l’impianto di depurazione di Lecco – che attinge però da un pozzo di acqua non potabile.

“Una medesima colonnina è entrata in funzione in questi giorni anche presso il depuratore di Ballabio – spiegano da Lario Reti – Questo permetterà il risparmio di acqua potabile per gli autospurghi e la ricarica delle spazzatrici stradali di Silea, che utilizzeranno invece acqua reflua in uscita dal depuratore”.

Come riferiscono sempre da Lario Reti, le operazioni preparatorie hanno previsto un potenziamento e miglioramento del sistema di disinfezione con UV per poter garantire una qualità degli scarichi idonea al riuso, rispettando i limiti di qualità microbiologica più stringenti rispetto a quelli normalmente applicati sulle acque reimmesse in natura.