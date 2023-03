Cfpa Casargo in prima linea contro il bullismo

Lezione venerdì scorso con gli agenti della Polizia di Stato al Cfpa Casargo

Focus sul riconoscimento e quindi sulla prevenzione dei rischi del web e del cyberbullismo

CASARGO – Continuano gli incontri con le forze dell’ordine al CFPA Casargo. A salire in cattedra sono stati i rappresentanti della Polizia che lo scorso venerdì 17 marzo hanno coinvolto gli alunni in un approfondimento sulla sensibilizzazione contro il bullismo. Durante l’incontro, si è voluto sottolineare come l’intervento tempestivo sia indispensabile per arginare le conseguenze di comportamenti che, ripetuti nel tempo nei confronti di chi non è in grado di difendersi, possono avere conseguenze devastanti soprattutto se consumati in ambiente web.

L’ispettore Pietro Aiello e l’assistente Gianluca Carroccia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Lecco hanno tenuto la lezione con lo scopo di fornire conoscenze e competenze ulteriori sul riconoscimento e quindi sulla prevenzione dei rischi del web e del cyberbullismo, che si inserisce nella proposta formativa ricca di incontri con professionalità di alto profilo che contribuiscono all’arricchimento della proposta didattica del CFPA Casargo.

Soddisfatto il presidente del CFPA Casargo. Francesco Maria Silverij: “A nome mio e di tutto il CdA voglio ringraziare il dott. Ottavio Aragona, Questore della Provincia di Lecco, che ha risposto con prontezza alla nostra richiesta indicandoci i due rappresentanti della Polizia che sono riusciti a coinvolgere i nostri ragazzi in questo interessante incontro. La loro presenza è stata fortemente voluta come un necessario momento non solo formativo, ma soprattutto di forte crescita personale per i nostri studenti. Gli alunni del CFPA Casargo hanno talmente apprezzato questo intervento, da partecipare attivamente ponendo quante più domande possibili. L’estrema positività di questa esperienza ci ha convinto nel rendere questo incontro con le Forze dell’Ordine un appuntamento fisso anche nei prossimi anni”.