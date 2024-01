Potenziato il trasporto pubblico in Valsassina con nuove linee

Da Martedì 9 gennaio una tratta sperimentale collegherà Premana al distretto sanitario di Introbio

Confermate anche le corse della linea D27 per gli studenti tra Casargo e Colico

INTROBIO – Partirà martedì 9 gennaio il nuovo servizio di trasporto pubblico che collegherà Premana a Introbio alla località Sceregalli sede del Distretto Sanitario. Si tratta di un nuovo percorso finanziato con i fondi del “Progetto aree interne” del MISE, studiato e sviluppato dall’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese.

Un servizio utile per gli abitanti della Valvarrone e alta Valsassina per poter raggiungere i servizi sanitari presso la sede Asst a Introbio. In via sperimentale le corse sono previste nei giorni di martedì e il giovedì con possibilità di estensione anche in altri giorni della settimana nel caso si manifestasse l’esigenza da parte dell’utenza. Il bus con partenza la mattina da Premana farà tappa nei vari paesi e il capolinea è proprio la nuovissima fermata al distretto sanitario di Introbio realizzata con il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale. Il ritorno è previsto a metà mattinata.

Gli orari della nuova tratta

Confermata anche per il prossimo anno scolastico la linea D27 che collega il Cfpa di Casargo e il “Marco Polo” di Colico

Anche per il prossimo anno scolastico 2024/2025 è stata confermata la nuova linea sperimentale che ha preso il via lo scorso settembre. La tratta collega i due importanti istituti scolastici: il Cfpa di Casargo e il Marco Polo di Colico.

Un servizio utile per gli studenti che fino a poco tempo fa non godevano di servizio si trasporto pubblico tra le aree e che incentiva anche la scelta tra le offerte formative dei due plessi. La novità introdotta pochi mesi fa si è resa possibile grazie all’intervento dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese che che ha risposto alla necessità degli alunni e abitanti delle due zone.

Per informazioni e orari: https://bergamo.arriva.it/area/valassina-e-bellano/