Da “In Salus” una nuova rubrica dedicata al mondo dell’urologia

Dalle patologie più comuni alle terapie sempre più evolute per affrontarle illustrate dal dott. Salvatore Scuzzarella che risponderà a dubbi e domande dei lettori

LECCO – E’ in arrivo una nuova rubrica dedicata al mondo della salute: “Un urologo per amico”, promossa dal centro medico In Salus di Lecco e condotta dal dott. Salvatore Scuzzarella, professionista di grande esperienza maturata in oltre vent’anni di servizio in ospedali e cliniche del nord Italia, oggi primario di Urologia dell’ospedale Manzoni di Lecco.

“Sfatiamo un luogo comune: molti pensano che l’urologo sia un medico ‘per soli uomini’. Non è così” spiega il medico introducendoci nel mondo dell’urologia, branca specialistica della medicina e della chirurgia che si occupa dell’apparato urinario di entrambi i sessi e dei genitali maschili, interessando tutte le età dello sviluppo.

“E’ una disciplina giovane – rimarca lo specialista – in anni recenti ha conosciuto grande sviluppo grazie all’evoluzione tecnologica che permette oggi l’utilizzo di tecniche più mini invasive e della chirurgia robotica, quest’ultima nata proprio per l’urologia ed ora diffusa anche nelle altre specializzazioni”.

Dalle cistiti alle disfunzioni sessuali e problemi di infertilità, dall’ipertrofia prostatica ai casi di tumore alla vescica e reni, sono vari gli ambiti d’interesse dell’urologia. “Cercheremo di approfondire queste e altre tematiche – spiega il dottore – spiegando quali sono le patologie principali e soprattutto dandovi dei consigli utili per prevenirle. Vi indicherò a quali sintomi prestare attenzione e vi aiuterò ad interpretarli per evitare di cercare informazioni in internet che spesso possono terrorizzarci per l’eccessiva pubblicazione riguardo alle malattie. La capacità interpretativa è ciò che ci rende più sereni”.

Un urologo ‘amico’ con cui poter dialogare, a cui porre le proprie domande e i propri dubbi: “Attraverso questa rubrica interagiremo insieme – sottolinea il dottore – risponderò ai quesiti che vorrete pormi sui diversi argomenti che, di volta in volta, affronteremo nelle puntate. Sono convinto che interagiremo per parecchio tempo”.

Per inviare le vostre richieste al dott. Scuzzarella potete inviare una mail all’indirizzo urologorisponde@gmail.com

Dott. Salvatore Scuzzarella

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

ARTICOLI PRECEDENTI

14 Ottobre – A tu per tu con la salute. Reflusso nel neonato, quando preoccuparsi?

12 Settembre – A tu per tu con la Salute. Nasce il progetto “Mamme Lecco”

01 Settembre – A tu per tu con la Salute: disfunzione sessuale, come affrontarla?

20 Luglio – A tu per tu con la Salute. Sole: alleato o nemico della nostra pelle?

7 Luglio – A tu per tu con la Salute. Infertilità e fecondazione assistita

20 Giugno – A tu per tu con la Salute. L’Agopuntura: un’alleata per le donne

7 Giugno – A tu per tu con la Salute. Curare le tensioni del neonato con l’osteopatia

20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Grave obesità, l’aiuto della chirurgia

7 Maggio – A tu per tu con la Salute. Prepararsi all’estate con la giusta dieta

20 Aprile – A tu per tu con la Salute. Dolore cronico benigno, parola allo specialista

07 Aprile – A tu per tu con la Salute. Primavera e malanni di stagione, l’aiuto dell’omeopatia

15 Marzo – A tu per tu con la Salute. Disturbi alimentari nei giovani: “Attenti ai campanelli di allarme”

07 Marzo – A tu per tu con la Salute. Cancro al seno e prevenzione: intervista alla dott.ssa Carla Magni

21 Febbraio – A tu per tu con la Salute. Fertilità, perché è importante recarsi da uno specialista

07 Febbraio – A tu per tu con la Salute. L’importanza di prendersi cura delle proprie mani

25 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Superare i traumi è possibile!

17 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Da lunedì dieta

2021

06 Dicembre – A tu per tu con la Salute. Dieta durante le feste? Poche rinunce e tanta convivialità

19 Novembre – A tu per tu con la Salute. La malattia venosa cronica

9 Novembre – A tu per tu con la Salute. Il carcinoma mammario: l’importanza della prevenzione

20 Ottobre – A tu per tu con la Salute. Quando il cuore fa male: infarto del miocardio

28 Settembre – A tu per tu con la Salute. Endometriosi: sintomatologia, diagnosi e cura

20 Settembre – A tu per tu con la Salute. Mal di schiena: cause principali e come curarsi

06 Settembre – A tu per tu con la Salute. Dolore al ginocchio: capire le cause e la giusta terapia

20 Luglio – A tu per tu con la salute. La menopausa è la fine della sessualità?

07 Luglio – A tu per tu con la Salute. Cibo spazzatura: il rischio non è solo l’obesità

21 Giugno – A tu per tu con la salute. Obesità: il dolore nascosto nei chili di troppo

4 Giugno – A tu per tu con la Salute. Che cos’è l’ipoacusia e come si cura

20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Udito, il senso “social” da salvaguardare

20 Aprile – A tu per tu con la salute. Dolore alla spalla: sintomi, cause e rimedi

8 Aprile – A tu per tu con la salute. Allergie nei bambini: ecco il test più veloce ed economico