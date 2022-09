Informazioni utili, servizi e attività ricreative per neomamme e bambini

Dalla collaborazione tra il centro In Salus e Mammole nasce una comunità dedicata alle mamme

LECCO – Sarà presentato al pubblico con un open day nel giorno (SERVE DATA) di settembre, il nuovo progetto “Mamme Lecco” nato dalla collaborazione tra il Centro medico In Salus e Mammole, la comunità dedicata al mondo delle mamme e dell’infanzia.

“E’ un servizio a tutto tondo, dedicato alle neomamme e ai loro piccoli, che al momento è carente sul nostro territorio – spiega Maddalena Cattaneo, ostetrica del centro medico In Salus di Lecco – vorremo creare una grande comunità di mamme per condividere le loro esperienze, i loro dubbi ma anche per proporre attività stimolanti e divertenti da svolgersi in gruppo o singolarmente”.

Nelle scorse settimane si sono già svolte le prime iniziative gratuite, come le camminate lungo la ciclabile a Pescarenico che hanno visto la partecipazione di mamme in attesa, mamme con i piccoli in fascia o in carrozzina, tutti insieme a camminare seguite dai personal trainer del centro In Salus.

Importante è anche l’apporto informativo che questo progetto intende dare attraverso un portale on line (mammelecco.it) dove vengono pubblicati articoli utili dedicati alla gravidanza, al post parto e al benessere del bambino, diffusi anche attraverso le pagine social di Mamme Lecco.

“E’ un progetto articolato che vede il coinvolgimento di operatori e soggetti importanti del territorio per fornire servizi e attività rivolte alla popolazione – spiega Domenico Riva, direttore di Mammole – per momenti di convivialità, ritornare a fare dell’attività fisica e soddisfare anche una necessità di aggregazione che la pandemia in questi anni ha fortemente limitato, in particolare per mamme e bambini”.

In Salus e Mammole insieme, con questo progetto, si pongono ancora una volta a sostegno della maternità e della prima infanzia, dal concepimento alla menopausa. Una visione inclusiva che cresce coinvolgendo altre realtà, per generare un arcipelago di servizi a misura di mamma e bambino.

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

