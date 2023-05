Giornata ecologica a Erve: anche i bambini al lavoro al fianco dei volontari

Una giornata speciale per educare tutti alla cura del proprio territorio

Pulizia del torrente Gallavasa ma anche laboratori e giochi dedicati ai più piccoli

ERVE – I volontari della Pro Erve, del Gruppo Antincendio e del Gruppo Alpini hanno organizzato domenica scorsa, in collaborazione con le insegnanti delle scuole d’infanzia e primaria, la tradizionale Giornata Ecologica, con la pulizia del torrente Gallavesa e lo svolgimento di laboratori a tema ecologico rivolti ai bambini e alle loro famiglie nel cortile della scuola.

In particolare i bambini si sono divertiti ascoltando storie a sfondo ambientale, colorando borse della spesa in stoffa e la striscia narrante in un racconto iconico collettivo, giocando al gioco dell’oca con pedine in caselle a situazione ecologica, sfidando sé stessi nelle cartellette di nomenclatura sugli elementi del fiume e sugli affluenti del Gallavesa e dell’Adda in Valle San Martino. Sono state anche esposte una serie di fotografie che documentavano alcuni lavori didattici svolti durante l’anno e raccontavano alcune esperienze di scuola all’aperto.

La conclusione della giornata ha visto tutti proseguire lungo il Gallavesa raccogliendo alcuni piccoli rifiuti che si trovavano vicino al torrente. Infine il meritato riposo e un momento conviviale con il pranzo al sacco.

Il sindaco di Erve Gian Carlo Valsecchi ha aperto e chiuso la giornata ricordando quanto sia importante educare alla conoscenza e alla cura del territorio stesso, in una visione locale di cittadinanza, attiva in una rete di enti, istituzioni, associazioni che comunicano, si incontrano, progettano, propongono… Turisti, escursionisti, ciclisti, abitanti sono stati attratti dal movimento, dalle voci, dai colori, complimentandosi per la lodevole

iniziativa, che sarà senz’altro ripetuta nei prossimi anni.