Job Pass 2023: percorsi e prospettive lavorative in Valle San Martino

Appuntamento martedì 4 aprile presso gli spazi della Fondazione Monastero del Lavello

“Job Pass aiuta i nostri giovani a costruire il loro percorso di vita professionale”

CALOLZIOCORTE – Punto Informagiovani della Valle San Martino – Progetto IANG, servizio aperto ai ragazzi del territorio dai 15 ai 30 anni del territorio, organizza insieme ad Anci Lombardia e la Consulta Regionale degli Informagiovani, un appuntamento orientativo rivolto principalmente alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dedicato all’incontro con le aziende del territorio: Job Pass 2023.

In collaborazione con i Comuni della Valle San Martino, Comunità Montana Val San Martino e Lario Orientale, IIS ROTA di Calolziocorte e Mestieri Lombardia, sede di Lecco, saranno presenti le seguenti aziende con sede operativa presso i Comuni della VSM: Cartiera dell’Adda, Consorzio Consolida, Fontana Group, Gi Group, Iperal, ITA e Kong.

Punto Informagiovani e Aziende animeranno una mattinata di incontro per permettere agli studenti di conoscere da vicino l’offerta e le caratteristiche del lavoro del territorio e acquisire importanti elementi affinché ognuno possa scegliere il percorso formativo e professionale più consono alle proprie attitudini e aspirazioni.

“Stimolare i giovani a conoscere e approfittare delle opportunità lavorative del territorio è uno degli obiettivi del Progetto IANG – ricorda Matteo Colombo, sindaco di Valgreghentino e referente delle Politiche Giovanili della Valle San Martino – Job Pass aiuta i nostri giovani a costruire il loro percorso di vita professionale e stimola l’incontro tra le nuove generazioni e le aziende del territorio, in un’ottica di crescita reciproca e di affinamento delle esigenze e delle offerte di ciascuno”.

Il Job Pass si terrà martedì 4 aprile 2023 presso gli spazi della Fondazione Monastero del Lavello e prevede la presenza di stand gestiti dalle aziende che potranno presentarsi e dialogare liberamente con i giovani. Sono organizzati anche diversi momenti d’aula in cui ogni azienda è chiamata ad un intervento finalizzato alla presentazione delle proprie specificità, delle professionalità e delle competenze di cui è alla ricerca e degli scenari di prospettiva lavorativa previsti nel prossimo futuro. Per chi non potesse presenziare all’evento è prevista la diretta online dell’evento sul profilo Instagram del progetto IANG.

Nella mattinata sono inoltre previsti brevi laboratori sul cv, sulle competenze trasversali e sarà promossa Talent Hub, una piattaforma tecnologica dove trovare informazioni su scuola, formazione, università e mondo del lavoro e gestita dalla rete degli Informagiovani lombardi. Nel pomeriggio è inoltre organizzata una visita ad accesso libero su iscrizione all’azienda Kong.

L’evento è aperto alla cittadinanza, ed è possibile iscriversi all’evento al seguente link per organizzare al meglio gli accessi: https://forms.office.com/e/SVmSBNMyxM

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il Punto Informagiovani al numero 342 807 4003 o scrivere a informagiovani.vallesanmartino@impresasocialegirasole.org. Per restare aggiornati sugli eventi e le attività del territorio è possibile seguire la pagina Instagram: @iang_vallesanmartino.