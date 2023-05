Brutto incidente a Olgiate Molgora, sul posto anche l’elisoccorso

Coinvolte tre persone di 68, 65 e 7 anni

Il violento scontro è avvenuto in via Como

OLGIATE MOLGORA – Incidente stradale poco dopo le 15 di oggi, martedì 2 maggio, in via Como a Olgiate Molgora. Due auto si sono scontrare in maniera molto violenta finendo fuori strada.

Dal Comando di Lecco dei Vigili del Fuoco è stata inviata un’autopompa in supporto al Distaccamento di Merate.

Sul posto un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso da Milano. Coinvolte nell’incidente tre persone di 68, 65 e 7 anni.

Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica anche se è presumibile che lo scontro sia avvenuto a causa dell’invasione, da parte di una delle due auto, della corsia opposta di marcia.

Ripercussioni pesanti sulla viabilità lungo un’arteria molto trafficata come quella che collega Como a Bergamo.