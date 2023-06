Caduta in moto a Castello Brianza: Fratello e sorellina infortunati

L’incidente è avvvenuto lungo via Papa Giovanni XXIII

CASTELLO BRIANZA – Incidente a Castello Brianza lungo via Papa Giovanni XXIII, intorno alle 15.30 di oggi, sabato, nel quale si sono infortunati fratello di 20 anni alla guida di una moto da enduro e la sorellina di 11 in sella con lui come passeggero.

Da quanto è stato possibile apprendere il 20enne avrebbe perso il controllo dalla due ruote in curva, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti sul posto, finendo rovinosamente a terra insieme alla sorellina.

Entrambi hanno riportato delle escoriazioni, fortunatamente senza gravi conseguenze, poi trasportati all’ospedale in codice giallo, Sul posto sono giunte Croce Bianca di Besana Brianza e autoinfermieristica.